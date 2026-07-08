Defensor del Pueblo indaga si la PN cumplió medidas tras muerte de agente en Santiago

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, informó que esa institución investigará si la Policía Nacional aplicó el protocolo de salud mental establecido para sus agentes, tras la muerte de un miembro de la institución, quien fue hallado ahorcado el pasado domingo en el destacamento del sector El Ejido, en Santiago.

Ulloa explicó que dispuso a la Secretaría General del Defensor del Pueblo realizar una investigación preliminar antes de fijar una posición oficial sobre el caso.

"En el día de hoy muy probablemente nos estaremos contactando con la Policía Nacional para ver si también se cumplió el protocolo de salud mental, porque los hallazgos y las informaciones de sus compañeros hablan de posibles elementos relacionados con la salud mental, si tenía depresión u otro elemento", manifestó Ulloa.

Indicó que ese aspecto constituye una de las principales líneas de investigación.

Aclaró que no se descartan otras hipótesis sobre las circunstancias de la muerte del agente.

"Eso no descarta una línea de investigación que, indiscutiblemente, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional, además de nosotros, tienen que hacer", expresó.

Con esta indagatoria, la institución busca establecer si la Policía Nacional activó los mecanismos de prevención, seguimiento y atención psicológica contemplados para el personal que pudiera presentar señales de afectación emocional o problemas de salud mental.

El agente Florangel Duarte Rodríguez fue encontrado muerto la noche del pasado domingo en el interior del destacamento policial de El Ejido, donde prestaba servicio.

Detalles del caso

Duarte Rodríguez, oriundo de la comunidad Las Gordas, Matabonita, en Nagua, presuntamente se quitó la vida dentro del cuartel, de acuerdo con las informaciones preliminares.

Compañeros del agente declararon que en los días previos lo habían notado deprimido, cabizbajo y con un comportamiento inusual, versiones que ahora forman parte de las investigaciones que desarrollan el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Defensor del Pueblo.