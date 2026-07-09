Una madre denunció la muerte de su hijo de cuatro meses mientras permanecía bajo el cuidado de la guardería Casilda's Daycare, ubicada en el residencial Los Maestros, ubicado en la autopista de San Isidro, municipio Santo Domingo Este, y pidió a las autoridades esclarecer las circunstancias del caso y establecer las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con el relato de la mujer, el pasado jueves 2 de este mes dejó al menor en el centro infantil alrededor de las 6:30 de la mañana en buen estado de salud.

Explicó que a las 9:38 de la mañana se comunicó con el personal de la guardería y le informaron que el bebé estaba dormido y que había tomado leche.

Sin embargo, cerca de las 11:44 de la mañana recibió una llamada en la que le notificaron que el niño había presentado dificultades respiratorias y que había sido trasladado de emergencia a un centro de salud, pero cuando ella llegó ya no tenía signos vitales.

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Versiones contradictorias

La madre indicó que inicialmente le dijeron que el pequeño se había asfixiado, aunque asegura que no observó señales que respaldaran esa versión.

Además, denunció que las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro aún no han sido entregadas, pese a que, según afirma, se les prometió acceso a ellas.

El certificado de defunción establece que el infante falleció a causa de una hemorragia cerebral y un trauma contuso.

El caso se conoció públicamente este miércoles, luego de que la madre denunciara lo ocurrido a través de las redes sociales.

Se defendieron por las redes sociales

Un equipo de Diario Libre permaneció por más de media hora en la parte frontal de la guardería con el fin de obtener su versión sobre lo ocurrido, sin embargo, ningún representante salió de las instalaciones a atender al llamado.

Durante ese tiempo, únicamente una señora se asomó desde el interior del establecimiento, observó a los periodistas y volvió a cerrar la puerta sin responder a los cuestionamientos.

En un comunicado dirigido a las familias, Casilda's Daycare afirmó que mantiene un compromiso con "la verdad, la transparencia y la colaboración absoluta con las autoridades competentes".

El centro también aseguró que en los últimos días han circulado "informaciones y acusaciones falsas" relacionadas con el caso.

Asimismo, indicó que cuenta con cámaras de seguridad con audio y video que, según sostuvo, permitirán aclarar de manera objetiva lo ocurrido.

"Jamás nos negaríamos a cooperar con las autoridades, ni ocultaríamos información alguna que pueda contribuir al esclarecimiento de esta situación", expresó la guardería en el documento.

Sorpresa en el entorno

Por el momento, las autoridades no han informado si se ha iniciado una investigación formal sobre este caso.

Mientras tanto, vecinos del residencial manifestaron su sorpresa tras conocer la denuncia.

Yoradys Mármol, residente de la zona, dijo que se enteró de lo ocurrido este miércoles, cuando el caso comenzó a difundirse públicamente.