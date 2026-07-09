Encuentran plantación de marihuana en zona montañosa de San José de Ocoa

Parte de las plantas de marihuana encontradas durante un operativo de la DNCD y el Ministerio Público en las lomas de San José de Ocoa. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron este jueves sobre el hallazgo de una plantación de 45 plantas de marihuana en una zona montañosa de la provincia San José de Ocoa, como parte de las acciones de vigilancia y seguimiento al desmantelamiento de grandes cultivos del vegetal en esa demarcación.

A través de una nota de prensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que el hallazgo fue realizado junto a miembros del Ministerio Público, con apoyo de equipos operativos que participan en una investigación en curso.

De acuerdo la institución, la plantación fue localizada al norte de las lomas de la comunidad rural Los Limoncillos, mediante labores de rastreo en las que participaron helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), drones y personal de apoyo.

¿Qué se encontró?

Al incursionar en la apartada zona, los equipos encontraron un sembradío de 45 unidades del vegetal, además de dos viveros incinerados con una cantidad indeterminada de envases utilizados para el proceso de germinación de plantas.

También se encontró una bomba para fumigar, tanques, un rollo de sarán o malla de sombra para regular la luz, la temperatura y el viento en los cultivos, así como dos celulares, dinero en efectivo y otras evidencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/whatsapp-image-2026-07-09-at-92835-am-9196756a.jpeg Vista de la plantación de 45 plantas de marihuana localizada por las autoridades en una zona montañosa de San José de Ocoa. (FUENTE EXTERNA)

Durante el operativo fueron detenidos dos haitianos, quienes fueron entregados a las autoridades judiciales de la provincia para los fines correspondientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/whatsapp-image-2026-07-09-at-92836-am-9fab24bc.jpeg Restos de uno de los viveros incinerados donde se realizaba el proceso de germinación de plantas. (FUENTE EXTERNA)

La DNCD indicó que, junto al Ministerio Público, desarrolla una investigación para establecer si las grandes plantaciones de marihuana desmanteladas recientemente en esa zona guardan relación con este caso.

Las unidades operativas mantienen un proceso de búsqueda y rastreo focalizado en los alrededores donde han sido detectados estos cultivos, como parte del seguimiento a los decomisos realizados en la provincia San José de Ocoa.