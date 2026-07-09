Un hombre identificado como Juan Carlos Pujols, de 46 años, murió la tarde de ayer luego de que, presuntamente, emprendiera la huida para evitar pagar un servicio de motoconcho e impactara contra una puerta de cristal de un edificio ubicado en el sector Solimar, en el kilómetro 9 de la carretera Sánchez, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, Pujols abordó un motoconcho con destino a esa zona. Al llegar, habría descendido de manera repentina sin pagar el servicio y salió corriendo.

Durante la huida, impactó contra una puerta de cristal, sufriendo heridas provocadas por los fragmentos de vidrio. Posteriormente, subió hasta la azotea de la edificación, donde fue encontrado sin signos vitales.

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Investigación en curso

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que las autoridades aún no han determinado la causa de la muerte y que permanecen a la espera del informe que emitirá el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Pesqueira explicó, además, que el conductor del motoconcho está siendo entrevistado por los investigadores como parte del proceso de levantamiento de evidencias y reconstrucción de los hechos.

La Policía Nacional indicó que Juan Carlos Pujols figura en los archivos institucionales con varios registros de antecedentes y reiteró que las investigaciones continúan, en coordinación con el Ministerio Público, para esclarecer plenamente las circunstancias del caso.