Un incendio redujo a escombros la mañana de este jueves varios establecimientos comerciales en una plaza del municipio Imbert, en la provincia Puerto Plata.

De acuerdo con informes preliminares, las llamas consumieron al menos tres colmados y otros negocios que operaban en la plaza, ubicada próximo al mercado municipal.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Imbert acudieron al lugar para sofocar las llamas.

Debido a la intensidad del siniestro, fue necesario solicitar el apoyo de unidades de otros cuerpos de bomberos y organismos de socorro de municipios cercanos para evitar que el incendio se extendiera a otras edificaciones.

Investigan las causas

Las autoridades informaron que no se han registrado personas heridas como consecuencia del fuego.

Los propietarios de los establecimientos afectados aseguraron que los daños materiales son considerables.

Las causas que originaron el siniestro permanecen bajo investigación.

Se espera que, una vez concluyan las labores de extinción y evaluación de los daños, las autoridades ofrezcan un informe oficial con mayores detalles sobre el hecho.