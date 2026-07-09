Dos jóvenes fallecen tras accidente entre motocicleta y automóvil en la carretera Bávaro-Miches

Los fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido en la carretera Bávaro-Miches fueron identificados como Zoila de la Rosa de los Santos, de 27 años, y Osvaldo de la Rosa, de 20. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Dos personas fallecieron como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este miércoles en la carretera Bávaro-Miches, a la altura del cruce de la entrada de Lavacama, en el distrito municipal La Otra Banda, provincia La Altagracia.

Las víctimas fueron identificadas como Zoila de la Rosa de los Santos, de 27 años, quien falleció mientras era trasladada al Hospital Público de Nisibón, y Osvaldo de la Rosa, de 20 años, quien murió mientras recibía atenciones médicas en la Clínica Cedano, de Higüey, debido a las lesiones sufridas en el impacto.

De acuerdo con el informe preliminar, ambos se desplazaban en una motocicleta Honda Navi, de color negro y sin placa visible. La motocicleta era conducida por Osvaldo de la Rosa, quien presuntamente transitaba sin casco protector, mientras Zoila de la Rosa de los Santos viajaba como acompañante.

El vehículo de dos ruedas colisionó con un automóvil Toyota Vitz, de color gris, conducido por Matachi Charles, de 56 años y de nacionalidad haitiana.

El accidente se registró alrededor de las 4:30 de la tarde en la carretera Bávaro-Miches, específicamente en el cruce de la entrada de Lavacama.

Conductor detenido

El conductor del automóvil fue detenido y permanece en el destacamento de la Policía Nacional de La Otra Banda para los fines correspondientes, mientras que el vehículo fue retenido en el cuartel de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) de esa demarcación.

Las circunstancias en que ocurrió la colisión son investigadas por las autoridades competentes.