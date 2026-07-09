Un adolescente muerto y otro herido durante enfrentamiento a tiros por viejas rencillas en Higüey

La víctima mortal fue identificada como Yordany Santana, de 17 años, residente en el sector Chilo Poueriet. ( FUENTE EXTERNA )

Un adolescente de 17 años murió y otro de la misma edad resultó herido durante un enfrentamiento a tiros registrado la madrugada de este jueves en el sector Los Sotos, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, informó la Policía Nacional.

La víctima mortal fue identificada como Yordany Santana, de 17 años, quien falleció a consecuencia de un paro respiratorio y un shock hemorrágico provocados por una herida de proyectil de arma de fuego, según certificó el médico legista.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 de la madrugada en la calle Mélida Rodríguez, donde miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), en compañía del Ministerio Público, la Policía Científica y el médico legista, realizaron el levantamiento del cadáver.

En el mismo incidente resultó herido Dariel Eliseo Guerrero Castillo, también de 17 años, quien recibió una herida de bala con entrada y salida en la pierna derecha y fue trasladado al Hospital Traumatológico de Higüey, donde recibe atenciones médicas.

Viejas rencillas habrían originado el tiroteo

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el enfrentamiento se produjo por viejas rencillas personales entre los involucrados.

Según el testimonio ofrecido por el adolescente herido a los investigadores, Peterson Pantaleón (a) "Sonson", un hombre identificado únicamente como Leifel y el hoy occiso Yordany Santana se desplazaban en dos motocicletas, portando armas de fuego, con la intención de localizar a Cristofer Alexis Nivar, de 22 años.

El herido relató que, al reclamarles por qué buscaban a Nivar, estos comenzaron a dispararle, ocasionándole la herida de bala.

Agregó que en ese momento llegó Yordy (a) "El Peluquero", quien también portaba una pistola, originándose un intercambio de disparos entre ambas partes, en el que Yordany Santana resultó mortalmente herido.

Conflicto previo

Durante las investigaciones, los agentes entrevistaron a Cristofer Alexis Nivar, quien manifestó que los tres jóvenes se presentaron frente a su residencia armados con la intención de agredirlo, por lo que decidió refugiarse dentro de la vivienda.

Asimismo, declaró que mantiene viejas diferencias con ellos debido a un conflicto surgido anteriormente tras los daños ocasionados a una motocicleta de su propiedad.

Con base en las evidencias recolectadas y las versiones obtenidas, la Policía establece de manera preliminar que el enfrentamiento armado ocurrió entre Peterson Pantaleón (a) "Sonson" y Yordy (a) "El Peluquero", ambos armados con pistolas.

Evidencias y búsqueda de los implicados

Durante el procesamiento de la escena, la Policía Científica ocupó un casquillo calibre 9 milímetros, dos armas blancas presuntamente utilizadas durante la riña y un pasamontañas negro localizado junto al cadáver.

El cuerpo de Yordany Santana fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes, mientras que tanto al fallecido como al herido les fueron tomadas muestras para análisis periciales.

La Policía Nacional informó que mantiene la búsqueda de Yordy (a) "El Peluquero", Peterson Pantaleón (a) "Sonson" y el hombre identificado como Leifel, quienes permanecen prófugos y serán puestos a disposición del Ministerio Público una vez sean capturados.

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