Sin detenidos tras más de 48 horas del hallazgo de mujer asesinada en La Vega

La mujer, identificada como Felicia Ramírez Capellán, fue encontrada sin vida con múltiples heridas de arma blanca, golpes contusos en la cabeza y parte de su cuerpo quemado. ( FUENTE EXTERNA )

A más de 48 horas del hallazgo del cadáver de una mujer con evidentes signos de tortura en la comunidad de Yabanal, provincia La Vega, las autoridades aún no han informado sobre personas detenidas por el crimen.

La mujer, identificada como Felicia Ramírez Capellán, fue encontrada sin vida con múltiples heridas de arma blanca, golpes contundentes en la cabeza y parte del cuerpo quemada.

Aunque inicialmente dos personas fueron detenidas con fines de investigación, estas fueron puestas en libertad y, hasta el momento, no se han producido nuevos arrestos relacionados con el caso.

De acuerdo con sus parientes, la mujer salió de su vivienda el pasado martes 7 de julio con destino a la casa de la familia para la que laboraba, pero nunca llegó a su lugar de trabajo.

Su hija, Esmeralda Ramírez, relató que, al notar que su madre no respondía los mensajes y que su empleadora confirmó que no había llegado, comenzaron a buscarla.

Reacciones familiares

Indicó que, poco después, recibieron la noticia de que una mujer con características similares a las de su madre había sido hallada muerta.

La hija de la víctima aseguró desconocer quién pudo haber cometido el crimen. Sostuvo que ella y los demás miembros de la familia no tenían problemas con nadie.

Esmeralda Ramírez evitó hacer conjeturas sobre los posibles autores del hecho.

Dijo que prefiere esperar el resultado de las investigaciones que desarrollan el Ministerio Público y la Policía Nacional.