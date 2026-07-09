En honor a víctimas de la Policía: ciudadana personifica un crimen durante protesta

Paola Pichardo presentó un performance que representa a una persona víctima de un crimen. ( DIARIO LIBRE/LUZ OGANDO )

A seis días de la muerte del joven Darlin Mercado, quien recibió un disparo de un cabo de la Policía Nacional, el malestar ciudadano por los actos violentos atribuidos a miembros de la institución del orden continúa intensificándose en distintos escenarios.

Durante la protesta de este jueves frente a la Plaza de la Bandera, la joven Paola Pichardo presentó un performance que representa a una persona víctima de un crimen.

Vestida con una indumentaria que simulaba manchas de sangre, el rostro cubierto y los nombres de ciudadanos fallecidos a manos de la Policía Nacional, expresó un profundo sentimiento patriótico y su rechazo a estos hechos.

Explicó que la puesta en escena forma parte de su trabajo como actriz y que recorrió a pie el trayecto desde Herrera hasta la Plaza de la Bandera en memoria de Darlin y de todas las personas que han perdido la vida en circunstancias similares.

"A través de este performance estoy tratando de denunciar los abusos policiales por el desorden que tienen, matando gente inocente sin preguntar ni mediar palabras. Eso me indigna mucho", dijo.

Paola afirmó que reside cerca del lugar donde le quitaron la vida a Darlin, de apenas 19 años, en La Cañada de Guajimía, sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, el pasado 3 de julio.

"Además de Darlin, recordemos a la pareja de cristianos que también fue baleada. Estamos en 2026 y siguen ocurriendo este tipo de atropellos. Me indigna, como dominicana, ver un uniforme y no sentir respeto, sino miedo. Estamos hartos. Policía Nacional, Gobierno, el que está y el que venga, alinéense, que el pueblo está cansado", expresó.

Contexto de la protesta

La protesta se produce en un contexto de creciente descontento social por el alto costo de los combustibles, las facturas de la energía eléctrica, la inseguridad ciudadana, el Código Penal y otras problemáticas.

La Policía, en el centro del debate

El país atraviesa un clima de fuerte tensión. La muerte de Darlin Mercado reavivó el debate sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales.

Cabe recordar que la madrugada del miércoles el Senado de la República aprobó, en primera lectura y con modificaciones, el proyecto de reforma policial.

Aunque la iniciativa no figuraba en la agenda del día, fue incorporada y leída de manera íntegra, con sus 315 artículos y más de 20 modificaciones.

La propuesta endurece las sanciones para las faltas graves, impidiendo que quienes las cometan permanezcan en la institución del orden. Además, limita el uso de la fuerza y regula los ascensos.

A finales de julio concluye la actual legislatura, por lo que el Congreso acelera el conocimiento de la reforma policial y del Código Penal, dos iniciativas que han generado amplios cuestionamientos.

Continuación de las manifestaciones

Pasadas las 7:00 de la noche, los manifestantes continuaban frente a la Plaza de la Bandera y al Tribunal Constitucional con cornetas y cacerolazos, en señal de protesta.