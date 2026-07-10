Violencia vicaria: arrestan al principal sospechoso del brutal asesinato de una mujer en La Vega

La mujer, identificada como Felicia Ramírez Capellán, fue encontrada sin vida con múltiples heridas de arma blanca, golpes contusos en la cabeza y parte de su cuerpo. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades arrestaron ayer al principal sospechoso del asesinato de una mujer que fue hallada con evidentes signos de tortura en la comunidad Yabanal, en la provincia La Vega.

Se trata de Argenis de Jesús Rodríguez Filpo, expareja de una hija de la víctima, quien era requerido mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0057640.

Tras su captura, quedó bajo el control del Ministerio Público. El sospechoso será sometido a la justicia en las próximas horas por su presunta vinculación con el crimen de Felicia Ramírez Capellán.

El cadáver de la víctima fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca, golpes contundentes en la cabeza y otras partes del cuerpo, además de quemaduras parciales, lesiones que evidencian la extrema violencia con la que fue cometido el homicidio.

De acuerdo con sus familiares, la mujer salió de su vivienda el pasado martes 7 de julio con destino a la residencia de la familia para la que laboraba, pero nunca llegó a su lugar de trabajo.

Horas más tarde, su cuerpo fue localizado en una zona de la comunidad de Yabanal.

Investigación en curso

La procuradora fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, informó que el caso es investigado como una posible manifestación de violencia vicaria, una modalidad de violencia en la que el agresor dirige sus acciones contra una tercera persona con el propósito de causar el mayor sufrimiento posible a quien considera su verdadero objetivo.

Antes de su arresto, Argenis de Jesús Rodríguez Filpo fue entrevistado por los investigadores y posteriormente dejado en libertad.

De acuerdo con informaciones obtenidas, el ahora detenido presuntamente amenazó a su expareja con "darle por donde más le duele", una expresión que forma parte de las indagatorias realizadas por las autoridades.