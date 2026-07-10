La Policía Nacional activó la búsqueda de tres hombres identificados como Yordy, apodado "El Peluquero"; Peterson Pantaleón, conocido como "Sonson"; y Leifel, señalados como los presuntos responsables de un hecho violento ocurrido en el sector Los Soto, en el municipio de Higüey, que dejó como resultado la muerte del adolescente Yordany Santana, de 17 años.

Las labores de localización son desarrolladas de manera conjunta por agentes de inteligencia, la Subdirección Regional de Investigación Criminal (Dicrim) y la Policía Preventiva, con el objetivo de capturar a los requeridos y ponerlos a disposición del Ministerio Público (MP) para que respondan por el hecho que se les atribuye.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por las autoridades, los tres hombres están armados y son considerados peligrosos, por lo que los equipos policiales mantienen operativos para dar con su paradero.

En ese sentido, la Policía Nacional exhortó a Yordy, alias "El Peluquero"; Peterson Pantaleón, alias "Sonson"; y Leifel a entregarse por la vía que consideren pertinente, a fin de que enfrenten el proceso correspondiente ante la justicia.

Según el vocero regional de la institución en La Altagracia, Jhovinson Manuel González, en la escena fueron ocupados un pasamontañas, dos casquillos calibre 9 milímetros y dos armas blancas.

Cronología del crimen

Las investigaciones preliminares indican que el hecho, ocurrido durante la madrugada del jueves 9 de julio, fue producto de un enfrentamiento presuntamente originado por viejas rencillas personales.

Entre los involucrados figura Yordany Santana, quien perdió la vida a causa de un paro respiratorio y un shock hemorrágico provocados por una herida de proyectil de arma de fuego, según certificó el médico legista.

Además, resultó herido Dariel Eliseo Guerrero Castillo, también de 17 años, quien recibió una herida de bala con entrada y salida en la pierna derecha y fue trasladado al Hospital Traumatológico de Higüey, donde permanece ingresado bajo atenciones médicas.

Según el testimonio ofrecido por el adolescente herido a los investigadores, Peterson Pantaleón, Leifel y el hoy occiso Yordany Santana se desplazaban en dos motocicletas, portando armas de fuego, con la intención de localizar a Cristofer Alexis Nivar, de 22 años.

El herido relató que, cuando les preguntó por qué buscaban a Nivar, estos comenzaron a dispararle, ocasionándole la herida de bala.

Agregó que, en ese momento, llegó Yordy, alias "El Peluquero", quien también portaba una pistola, originándose un intercambio de disparos entre ambas partes, en el que Yordany Santana resultó mortalmente herido.

Viejas diferencias Durante las investigaciones, los agentes entrevistaron a Cristofer Alexis Nivar, quien manifestó que los tres jóvenes se presentaron frente a su residencia armados con la intención de agredirlo, por lo que decidió refugiarse dentro de la vivienda. Asimismo, declaró que mantiene viejas diferencias con ellos debido a un conflicto surgido anteriormente tras los daños ocasionados a una motocicleta de su propiedad.