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accidente en Higüey
accidente en Higüey

Un muerto y dos heridos en accidente entre motocicleta y autobús en Higüey

La víctima mortal fue identificada como Nelson Fortuna, de 44 años, de nacionalidad haitiana

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    Un muerto y dos heridos en accidente entre motocicleta y autobús en Higüey
    Accidente entre una motocicleta y una guagua de transporte en la avenida José Audilio Santana dejó un muerto y dos heridos. (ARCHIVO)

    Un hombre falleció y otras dos personas resultaron heridas la mañana del viernes, tras un accidente de tránsito entre una motocicleta y una autobús de transporte ocurrido en la avenida José Audilio Santana, en el sector Cambelén, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia. 

    La víctima fue identificada como Nelson Fortuna, de 44 años, de nacionalidad haitiana, quien murió en el lugar a causa de las heridas sufridas durante la colisión.

    De acuerdo con el informe preliminar, el accidente fue reportado alrededor de las 7:00 de la mañana al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

    En la motocicleta se desplazaban tres personas. Como consecuencia del impacto con la guagua de transporte, Nelson Fortuna perdió la vida, mientras que los otros dos ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro de salud, sin que hasta el momento se haya informado sobre su condición.

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    • Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y del Sistema 9-1-1, quienes brindaron asistencia, preservaron la escena y realizaron las diligencias correspondientes.
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      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.