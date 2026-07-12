Varias personas resultaron heridas la mañana de este domingo durante un accidente de tránsito ocurrido en el sector El Río, en el municipio de Constanza, provincia La Vega, donde colisionaron un carro y un camión.

De acuerdo con informaciones preliminares, el impacto movilizó a unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que acudieron al lugar para asistir a los lesionados.

"Las personas heridas fueron estabilizadas en la escena y posteriormente trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica", indicaron las autoridades de manera preliminar.

Hasta el momento no se ha informado la cantidad exacta de lesionados ni sus identidades, mientras que tampoco se han establecido las circunstancias que provocaron la colisión.

Investigan el hecho

"Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para determinar las causas del accidente", señalaron las fuentes consultadas.

El tránsito en la zona se vio afectado de forma momentánea mientras los organismos de emergencia atendían la situación y retiraban los vehículos involucrados.