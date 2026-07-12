Terminó su último pedido y lo mataron: persiguen a tres hermanos por muerte de delivery en Santiago

El joven Joel Heredia, de 24 años, quien murió luego de la herida mortal en el cuello que le produjo uno de sus homicidas. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades persiguen a tres hermanos señalados como los presuntos responsables de la muerte de Joel Heredia, de 24 años, quien falleció tras recibir una herida de arma blanca en el cuello el sábado en un negocio de comida en Hato Mayor.

La víctima trabajaba como delivery en el establecimiento Carlos Gourmet y, de acuerdo con las informaciones preliminares, el ataque se produjo alrededor de las 10:20 de la noche, cuando el joven acababa de realizar su último servicio y el negocio se disponía a cerrar.

El propietario del establecimiento, Carlos Manuel Genere, explicó que intentó evitar la agresión en varias ocasiones y aseguró que todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

"Cuando estos tres jovencitos, conocidos por nosotros porque trabajaban juntos antes, llegaron, vi que le estaban entrando a trompadas al muchachito que trabajaba conmigo. Me levanté rápidamente de la caja y los desaparté para evitar que ocurriera una consecuencia mayor" Genere Propietario del local “

El comerciante indicó que, tras sacar a los tres jóvenes del establecimiento, estos volvieron a ingresar y continuaron la agresión.

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"Cuando regresé ya estaban otra vez encima de él. Traté de separarlos, pero uno de ellos ya le había dado una puñalada en la parte del cuello. Ahí fue cuando comenzó a botar mucha sangre y entendimos que la herida era grave", expresó.

Genere hizo un llamado a los familiares de los presuntos responsables para que colaboren con las autoridades.

"Lo único que quiero es que quienes hicieron el daño paguen. Lo mejor que pueden hacer es entregarse y enfrentar la justicia", manifestó.

Hermano asegura que la víctima no era conflictiva

Jordan Rivera Heredia, hermano del fallecido, afirmó que Joel Heredia no era una persona violenta.

"Mi hermano no era de buscar problemas. Era un muchacho trabajador. Lo mataron como si no valiera nada, y él no era un delincuente ni una mala persona", declaró.

Investigación

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la agresión se habría originado tras una discusión relacionada con un comentario realizado en tono de broma, aunque las autoridades continúan profundizando las pesquisas para establecer las circunstancias exactas del hecho.

La Policía Nacional informó que persigue a tres presuntos agresores los que permanecen prófugos y están siendo identificados mediante los videos captados por las cámaras de vigilancia del negocio, los cuales forman parte de las evidencias recopiladas durante la investigación.

El homicidio ha causado consternación entre familiares, amigos y residentes de Hato Mayor, quienes exigen que los responsables sean apresados y sometidos a la justicia.