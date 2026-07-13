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VIDEO | Disputa por un turno en puesto de hot dogs deja una persona muerta y otra herida en SFM

El homicida huyó tras cometer el hecho

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Una disputa por un turno para ser atendido en un puesto de venta de hot dogs dejó una persona muerta y otra herida durante un incidente a tiros ocurrido la madrugada de este lunes en las inmediaciones del parque Los Mártires, en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La víctima fue identificada como Miguel Ramón Cruz Gómez, quien falleció a causa de varios impactos de bala.

En el incidente también resultó herida otra persona, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades.

Según versiones, la discusión entre varias personas habría comenzado por un turno para ser atendidos en el establecimiento de comida rápida y posteriormente escaló hasta el uso de un arma de fuego.

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Autoridades investigan el caso

  • El presunto agresor huyó de la escena después del hecho.

Agentes de la Policía Nacional, junto a representantes del Ministerio Público, se presentaron al lugar para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo de la víctima fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar. 

Las autoridades informaron que trabajan en la identificación y localización del responsable.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.