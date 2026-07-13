Estafadores usan el dolor de familiares de personas desaparecidas ofreciendo falsas pistas

La representante de Asodofade advirtió que el objetivo de los estafadores es aprovecharse del dolor de las familias. ( FUENTE EXTERNA )

La fundadora de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (Asodofade), Evelyn Abreu, denunció que delincuentes están aprovechándose de la desesperación de las familias para estafarlas, haciéndoles creer que tienen información sobre el paradero de sus seres queridos a cambio de dinero.

Denuncia de estafas

Abreu, hija de Ana Iris Abreu, desaparecida desde el 4 de julio, explicó que el miércoles 8 de julio, uno de sus hermanos fue víctima de una estafa luego de recibir un mensaje por WhatsApp de una persona que aseguró conocer dónde se encontraba su madre.

Según relató, el desconocido envió una fotografía del afiche de búsqueda de Ana Iris y afirmó que la mujer estaba retenida contra su voluntad en una vivienda. Posteriormente, pidió una transferencia de 500 pesos con la promesa de enviar fotografías del lugar y la ubicación exacta.

"Mi hermano cayó porque en una situación como esta uno se aferra a cualquier esperanza. Tenemos dos años buscando a mi mamá y cuando alguien dice que tiene información, uno quiere creer", expresó Abreu.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/whatsapp-image-2026-07-08-at-55357-pm-1-5a7ec365.jpeg Captura de la conversación con el estafador. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/whatsapp-image-2026-07-08-at-62442-pm-3d6847aa.jpeg Captura de la conversación con el estafador. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/whatsapp-image-2026-07-08-at-55357-pm-a5a68eef.jpeg Captura de la conversación con el estafador. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La representante de Asodofade advirtió que el objetivo de los estafadores es aprovecharse del dolor de las familias y exhortó a los parientes de personas desaparecidas a no realizar transferencias de dinero a desconocidos sin antes verificar la información con las autoridades.

De acuerdo con la denuncia, el número de teléfono utilizado para contactar a las víctimas termina en "8725", mientras que el dinero era solicitado mediante depósito o transferencia a la cuenta de ahorro terminal "4500".

Acciones y recomendaciones

Abreu informó que otros integrantes de Asodofade también le comunicaron haber recibido mensajes similares, utilizando el mismo método: aseguran tener información sobre la persona desaparecida, solicitan una suma de dinero para supuestamente trasladarse al lugar, tomar fotografías o compartir la ubicación, pero una vez reciben el pago desaparecen.

Uno de los afectados, cuyo hijo tiene nueve meses desaparecido, aseguró que las llamadas y los intentos de estafa se han convertido en una constante desde que inició su búsqueda.

"Esa es una realidad muy amarga que estamos viviendo nosotros. A mí me han hecho de todo. Es raro el mes en que no reciba por lo menos una llamada diciéndome algo y pidiéndome dinero. Ya se pueden imaginar que hoy mi hijo cumple nueve meses que está desaparecido", expresó.

La organización pidió a las autoridades investigar el caso para identificar a los responsables y evitar que más familias sean víctimas de este tipo de fraude.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a reportar el número telefónico utilizado por los presuntos estafadores y a denunciar cualquier intento de engaño relacionado con personas desaparecidas.