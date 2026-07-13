×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Joven muere en colmado
Joven muere en colmado

Joven de 24 años muere tras recibir una estocada en un colmado del sector Pepe Rosario de Higüey

La víctima fue identificada como Melanie Stacy Castillo Dino

    Expandir imagen
    Joven de 24 años muere tras recibir una estocada en un colmado del sector Pepe Rosario de Higüey
    La víctima recibió una herida de arma blanca en el lado izquierdo del pecho. (SHUTTERSTOCK)

    Una joven de 24 años falleció la madrugada de este lunes luego de recibir una estocada durante un incidente ocurrido en un colmado del sector Pepe Rosario, en este municipio.

    La víctima fue identificada como Melanie Stacy Castillo Dino, de 24 años, residente en el referido sector.

    De acuerdo con la información disponible, la joven recibió una herida de arma blanca en el lado izquierdo del pecho, debajo del seno izquierdo, mientras compartía con varias personas en un colmado de la zona.

    Estado de la víctima

    Castillo Dino fue trasladada de emergencia en una motocicleta por varios amigos al Hospital Traumatológico de Higüey, donde ingresó pasadas las 2:00 de la madrugada. Sin embargo, los médicos certificaron que llegó sin signos vitales.

    • Hasta el momento, se desconoce el paradero y la identidad de la mujer señalada como presunta autora de la agresión. 

    Las circunstancias que originaron el hecho continúan bajo investigación.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.