Joven de 24 años muere tras recibir una estocada en un colmado del sector Pepe Rosario de Higüey

La víctima recibió una herida de arma blanca en el lado izquierdo del pecho. ( SHUTTERSTOCK )

Una joven de 24 años falleció la madrugada de este lunes luego de recibir una estocada durante un incidente ocurrido en un colmado del sector Pepe Rosario, en este municipio.

La víctima fue identificada como Melanie Stacy Castillo Dino, de 24 años, residente en el referido sector.

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De acuerdo con la información disponible, la joven recibió una herida de arma blanca en el lado izquierdo del pecho, debajo del seno izquierdo, mientras compartía con varias personas en un colmado de la zona.

Estado de la víctima

Castillo Dino fue trasladada de emergencia en una motocicleta por varios amigos al Hospital Traumatológico de Higüey, donde ingresó pasadas las 2:00 de la madrugada. Sin embargo, los médicos certificaron que llegó sin signos vitales.

Hasta el momento, se desconoce el paradero y la identidad de la mujer señalada como presunta autora de la agresión.

Las circunstancias que originaron el hecho continúan bajo investigación.