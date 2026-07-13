Mujer resulta herida de bala tras presunta discusión por un parqueo en Verón

La víctima fue identificada como Mailin Josefina de la Cruz, de 41 años, quien fue impactada de un disparo durante el incidente. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Una mujer de 41 años resultó herida de arma de fuego, tras una presunta discusión por un parqueo ocurrida en la calle Doble Vía, en el distrito municipal Verón-Punta Cana.

La víctima fue identificada como Mailin Josefina de la Cruz, de 41 años, residente en la calle Doble Vía, quien fue impactada de un disparo durante el incidente.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, el hecho se produjo luego de una discusión que, presuntamente, se originó por un conflicto relacionado con un espacio de parqueo.

El presunto agresor fue identificado como Sirio Vicente Familia, quien habría realizado el disparo y posteriormente emprendió la huida.

Te puede interesar Dictan presentación periódica a hombre que amenazó con escopeta a familia por un parqueo en La Vega

Detención del agresor

Minutos después del hecho, el hombre fue detenido por agentes policiales en la calle Principal de Verón.

La mujer fue trasladada a un centro de salud, donde permanece ingresada recibiendo atenciones médicas en estado delicado.

Investigación en curso

Las circunstancias en que ocurrió el incidente continúan bajo investigación, mientras el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.