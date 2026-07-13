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mujer herida
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Mujer resulta herida de bala tras presunta discusión por un parqueo en Verón

El presunto agresor, Sirio Vicente Familia, fue arrestado minutos después del ataque

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    Mujer resulta herida de bala tras presunta discusión por un parqueo en Verón
    La víctima fue identificada como Mailin Josefina de la Cruz, de 41 años, quien fue impactada de un disparo durante el incidente. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

    Una mujer de 41 años resultó herida de arma de fuego, tras una presunta discusión por un parqueo ocurrida en la calle Doble Vía, en el distrito municipal Verón-Punta Cana.

    La víctima fue identificada como Mailin Josefina de la Cruz, de 41 años, residente en la calle Doble Vía, quien fue impactada de un disparo durante el incidente.

    De acuerdo con las informaciones obtenidas, el hecho se produjo luego de una discusión que, presuntamente, se originó por un conflicto relacionado con un espacio de parqueo.

    • El presunto agresor fue identificado como Sirio Vicente Familia, quien habría realizado el disparo y posteriormente emprendió la huida.

    Detención del agresor

    Minutos después del hecho, el hombre fue detenido por agentes policiales en la calle Principal de Verón.

    La mujer fue trasladada a un centro de salud, donde permanece ingresada recibiendo atenciones médicas en estado delicado.

    Investigación en curso

    Las circunstancias en que ocurrió el incidente continúan bajo investigación, mientras el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.