Policía asegura agente "no le lanzó nada" a motociclista muerto en incidente en El Seibo

El vocero de la Policía Nacional. Diego Pesqueira, muestra las evidencias en defensa del agente. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional negó este lunes que uno de sus agentes lanzara un casco protector contra el joven Librand Alexander Taveras Montero, de 21 años, quien falleció la noche del domingo mientras se desplazaba en una motocicleta en la carretera El Seibo-Hato Mayor, a la altura de la comunidad de Las Cuchillas.

El vocero del cuerpo del orden, Diego Pesqueira, respondió a las versiones que circularon en redes sociales, en las que se asegura que Librand perdió el control del vehículo después de que un policía le arrojara un casco durante un operativo policial.

Durante una rueda de prensa, la Policía presentó un video borroso de una cámara de vigilancia del puesto de control y sostuvo que las imágenes no muestran que el agente tuviera ningún contacto con el motociclista ni que le lanzara algún objeto.

"Como ustedes ven, no se le lanzó nada. Aquí pasa el primer conductor y no se le lanza nada; aquí viene el segundo, tampoco se le lanza nada, incluso también un tercero", expresó Pesqueira mientras mostraba la secuencia del audiovisual.

Video presentado

El vocero explicó que el operativo preventivo había sido instalado a solicitud de comunitarios que manifestaron preocupación por la velocidad con la que transitaban conductores que regresaban de distintos balnearios.

De acuerdo con la versión oficial, Taveras atravesó el punto de control y, segundos después, fue impactado por una camioneta que circulaba en dirección contraria.

"En ningún momento es agredido ni hay ningún contacto", puntualizó.

Aunque afirmó que el video disponible hasta el momento no respalda la versión de una agresión policial, la institución indicó que las investigaciones continúan junto al Ministerio Público.

"Aunque no se observa en el video ninguna agresión o que haya habido algún contacto físico con Librand Alexander Taveras, apegados al principio de transparencia y objetividad, se están ampliando las investigaciones", indicó.

Investigación en curso

La Policía agregó que continuará recopilando y analizando otras imágenes o evidencias que puedan surgir durante el proceso para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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