Un motorista murió y una mujer que le acompañaba resultó gravemente herida en un accidente de tránsito entre un motor y una patana, hecho ocurrido la tarde de este martes en la avenida John F. Kennedy, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho se produjo alrededor de las 6:00 de la tarde, casi en la esquina de la calle Paseo de los Ferreteros, cuando la motocicleta en la que se desplazaban las víctimas impactó contra una patana cuyo conductor abandonó el lugar.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Nacional, una ambulancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Según informó un teniente que solo se identificó como Reyes, la víctima mortal aún no había sido identificada al momento del levantamiento del cadáver.

Según testigo era Uber

Testigos del accidente indicaron que el fallecido trabajaba como conductor de Uber y transportaba a la mujer que resultó lesionada.

El cuerpo fue levantado por el personal del Inacif, mientras que la pasajera fue trasladada en una ambulancia a un centro de salud para recibir atención médica.

El accidente provocó una congestión vehicular temporal en ese tramo de la avenida John F. Kennedy, mientras las autoridades realizaban el levantamiento del hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/whatsapp-image-2026-07-14-at-85806-pm-1-1cfd563f.jpeg El accidente se produjo alrededor de las 6:00 de la tarde, casi esquina calle Paseo de los Ferreteros. (DIARIO LIBRE /ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/whatsapp-image-2026-07-14-at-85806-pm-cae2e667.jpeg La víctima mortal aún no había sido identificada al momento del levantamiento del cadáver. (DIARIO LIBRE /ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/whatsapp-image-2026-07-14-at-85807-pm-220d6d7f.jpeg El cuerpo fue levantado por el personal del Inacif, mientras que la pasajera fue trasladada en una ambulancia a un centro de salud. (DIARIO LIBRE /ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/whatsapp-image-2026-07-14-at-85807-pm-1-8cdd24c8.jpeg Calzado de la mujer en la vía. (DIARIO LIBRE /ESTARLIN ROSA) ‹ >

Henry Arvelo Egresado de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Es encargado del Archivo del Grupo Diario Libre.