La expareja de la joven de 18 años hallada muerta con signos de violencia en un tramo de la avenida Circunvalación Norte, en la provincia Santiago, se entregó anoche a las autoridades para ser investigada por el crimen.

Se trata de Hansel Cabrera, de 32 años de edad, quien es señalado por las autoridades como el principal sospechoso de la muerte de Lisettes Noemí Almonte Peña, residente en el distrito municipal de Jacagua.

Cabrera fue entregado al general Jesús Tejada Tejada, director del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, por medio de sus abogados.

El oficial informó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público.

Empezó la relación siendo menor de edad

Durante el acto de entrega, el sospechoso solo respondió que mantenía una relación con la víctima desde que ella tenía 15 años.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la pareja se encontraba separada, pero el hombre la convenció de que se reunieran para tratar de restablecer la relación.

Las autoridades sostienen que durante ese encuentro le habría quitado la vida y posteriormente abandonó el cadáver en unos matorrales próximos a la avenida Circunvalación Norte.

El cuerpo de Lisettes Noemí Almonte Peña fue encontrado la mañana de ayer, lunes 13 de julio, entre las comunidades de Don Pedro y Monte Adentro.

Según sus familiares, la joven estaba desaparecida desde la tarde del domingo, cuando perdieron contacto con ella.