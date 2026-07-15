Una nave dedicada a la elaboración de tabaco y cigarros quedó completamente destruida tras un incendio registrado la mañana de este miércoles en el Parque Industrial Los Candelones, ubicado en el municipio de Navarrete, provincia Santiago.

Según los reportes, el fuego se originó alrededor de las 5:50 de la mañana. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las posibles causas del fuego.

El intendente coronel del Cuerpo de Bomberos de Navarrete, Omar Antonio Polanco, explicó que las unidades de emergencia llegaron al lugar apenas cinco minutos después de recibir el reporte para iniciar las labores de extinción.

Polanco destacó que la rápida intervención del organismo evitó que las llamas se propagaran a otras instalaciones del parque industrial.

Consecuencias del siniestro

El intendente informó que al momento del siniestro no había personal laborando en la nave, por lo que no se registraron personas lesionadas.

El complejo industrial afectado es propiedad del empresario Pedro Juan Reyes.

Hasta el momento, no han determinado el monto de las pérdidas económicas ocasionadas por el siniestro.