Un ciudadano haitiano denunció que su hermano fue secuestrado y agredido físicamente en el municipio Las Matas de Farfán, en la provincia San Juan, luego de ingresar a la República Dominicana y aseguró que, pese a haber presentado una denuncia ante la Fiscalía, no ha recibido respuesta de parte de las autoridades.

Shulut Milo explicó que su hermano, Shulut Wilne, viajaba con una solicitud de permiso de trabajo emitida por la Dirección General de Migración cuando fue detenido por militares en un retén ubicado en Las Matas de Farfán.

Según su relato, en ese lugar un agente le indicó que no podía continuar su trayecto y le ofreció contactar a una persona que supuestamente lo ayudaría a llegar hacia su lugar de trabajo en territorio dominicano.

Sin embargo, aseguró que el hombre al que fue entregado mantuvo a su hermano secuestrado durante tres días, período en el que, según denunció, fue golpeado, privado de alimentos y agua y sometido a maltratos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/whatsapp-image-2026-07-10-at-105855-am-7017c9de.jpeg Denuncia presentada ante la Fiscalía de Las Matas de Farfán. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/whatsapp-image-2026-07-14-at-90513-am-9b7e86a2.jpeg Hombre habría sido golpeado, privado de alimentos y agua y sometido a maltratos. (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

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Denuncia extorsión

El denunciante afirmó que los presuntos secuestradores exigieron dinero a la familia para liberar a la víctima. Indicó que realizaron dos depósitos de 35,000 pesos cada uno, para un total de 70,000 pesos, y que conservan los comprobantes de las transferencias como evidencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/whatsapp-image-2026-07-14-at-90914-am-e88fbbbc.jpeg Comprobantye de pago. https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/whatsapp-image-2026-07-14-at-90912-am-d6edbeca.jpeg Comprobante de pago ‹ ›

Milo manifestó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Las Matas de Farfán, pero sostiene que, hasta el momento, no ha recibido información sobre el avance de la investigación.

Asimismo, aseguró que su hermano sufrió lesiones en ambos brazos como consecuencia de las agresiones y que aún presenta dificultades para mover las manos.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades para que investiguen el caso, identifiquen a los responsables y eviten que otras personas sean víctimas de hechos similares.