×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
fallecimiento aspirante DNCD
fallecimiento aspirante DNCD

Fallece aspirante a agente de la DNCD tras desmayarse durante entrenamiento en Monseñor Nouel

Luis Anderson Dini García sufrió un desmayo durante un entrenamiento

    Expandir imagen
    Fallece aspirante a agente de la DNCD tras desmayarse durante entrenamiento en Monseñor Nouel
    Sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). (FUENTE EXTERNA)

    Un aspirante a agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) falleció este miércoles luego de sufrir un desmayo mientras participaba en un entrenamiento en el Centro Regional de Entrenamiento y Capacitación para Agentes y Binomios Caninos (Crecaab), ubicado en la localidad La Cumbre, Bonao, en la provincia Monseñor Nouel.

    La institución identificó al fallecido como Luis Anderson Dini García, de 20 años, quien había ingresado al ciclo de capacitación para formar parte del organismo antinarcóticos.

    De acuerdo con la DNCD, el joven se desmayó en horas de la mañana mientras se encontraba en las instalaciones del centro de entrenamiento.

    RELACIONADAS

    Tras el incidente, "recibió las atenciones médicas de manera oportuna, siendo trasladado con un personal médico al Hospital Municipal de Piedra Blanca, ubicado en la provincia Monseñor Nouel, donde falleció".

    Expresan condolencias 

    La institución informó que activó los protocolos correspondientes y que permanece a la espera del informe médico de las autoridades competentes, el cual establecerá la causa del deceso.

    • En un comunicado, la DNCD expresó su pesar por la muerte del aspirante y manifestó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.

    Asimismo, reiteró su compromiso de brindar acompañamiento, apoyo institucional y solidaridad a la familia durante este momento de duelo.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.