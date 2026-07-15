Matan a tiros a joven de 19 años en San Francisco de Macorís

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el caso. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven de 19 años de edad murió ayer martes tras ser atacado a tiros por una persona hasta el momento no identificada, en un hecho ocurrido en el sector San Pedro, del municipio San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

La víctima fue identificada como Frankely Tejada de la Cruz.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el autor del crimen huyó después de cometer el hecho.

Investigación en proceso

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el homicidio.

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Las autoridades trabajan en las pesquisas para esclarecer el caso y dar con el paradero del homicida.

El cadáver de Frankely Tejada de la Cruz fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar.