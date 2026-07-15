×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
homicidio San Francisco de Macorís
homicidio San Francisco de Macorís

Matan a tiros a joven de 19 años en San Francisco de Macorís

La víctima fue identificada como Frankely Tejada de la Cruz

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Matan a tiros a joven de 19 años en San Francisco de Macorís
Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el caso. (FUENTE EXTERNA)

Un joven de 19 años de edad murió ayer martes tras ser atacado a tiros por una persona hasta el momento no identificada, en un hecho ocurrido en el sector San Pedro, del municipio San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

La víctima fue identificada como Frankely Tejada de la Cruz

De acuerdo con las informaciones preliminares, el autor del crimen huyó  después de cometer el hecho.

Investigación en proceso 

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el homicidio.

Las autoridades trabajan en las pesquisas para esclarecer el caso y dar con el paradero del homicida.

  • El cadáver de Frankely Tejada de la Cruz fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar.
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.