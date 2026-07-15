Muere niño de un año y 5 meses tras caer en un pozo séptico en Hato Mayor

Un niño de iniciales G.S.S., de un año y cinco meses, falleció la tarde del martes tras caer en un pozo construido para un séptico que se encontraba destapado en una vivienda del sector Las Chinas, en la provincia Hato Mayor.

El menor era hijo de Galver Santana, de 20 años, y de la adolescente de iniciales V.S.P., de 15 años.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, el niño se encontraba junto a familiares frente a un colmado de la comunidad cuando, en un momento de descuido, desapareció de la vista de los adultos.

Tras varios minutos de búsqueda, una mujer recordó que en la vivienda contigua existía un pozo séptico sin protección y acudió a verificar el lugar, donde observó parte del cuerpo del infante en el interior.

Al ser alertado, el padre del menor, Galver Santana, lo sacó del pozo y, de inmediato, familiares lo trasladaron al Hospital Dr. Leopoldo Martínez, donde llegó sin signos vitales.

El médico legista certificó que la causa del fallecimiento fue asfixia por inmersión, según el acta de levantamiento del cadáver.

Inspección del lugar

Las autoridades realizaron la inspección en el lugar del hecho y comprobaron que el pozo séptico se encontraba completamente descubierto y sin ningún tipo de medida de seguridad, condición que habría permitido la caída del menor.

Investigación en curso

El caso continúa bajo investigación por las autoridades competentes para establecer las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades derivadas de la falta de protección del pozo.