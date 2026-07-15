Policía Nacional captura a hombre señalado por robo en la parroquia de La Guáyiga

Antonio Hernández Paulino, alias "Johnny Santos", de 44 años, acusado de presunto robo en parroquia de La Guáyiga. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la División de Investigación (Dicrim) de Pedro Brand, apresaron a un hombre al que definen como "un reconocido delincuente" señalado como el presunto responsable de un robo cometido en la Parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en el residencial Pablo Mella, del distrito municipal La Guáyiga.

Se trata de Antonio Hernández Paulino, alias "Johnny Santos", de 44 años, quien fue arrestado en la calle Central, sector Los Americanos, municipio Los Alcarrizos, conforme a la nota de prensa de la Policía.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el sacerdote de la iglesia afectada, quien informó que desconocidos penetraron al templo religioso mediante escalamiento y rotura, de donde sustrajeron 25 cajitas eléctricas, entre ellas 15 tomacorrientes y 10 interruptores tipo "tic tac", además de una campana, dos bases para lámparas del altar y una cantidad indeterminada de monedas del cofre de las ofrendas.

Acciones policiales

Como resultado de la investigación, se lograron recuperar cinco tomacorrientes y dos interruptores, los cuales fueron entregados de manera voluntaria por un comerciante propietario de una metalera ubicada en el sector Los Palmares III, quien declaró haberlos adquirido de "Jonny Santos" por la suma de 350 pesos.

La detención de alias "Johnny Santos" se ejecuto mediante la orden de arresto núm. 2026-AJ0059434, por presunta violación a los artículos 379 y 383 del Código Penal Dominicano.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras la Policía Nacional continúa profundizando las investigaciones para recuperar el resto de los objetos sustraídos y determinar si existen otros implicados en el caso.