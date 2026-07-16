El violento asalto del que fue víctima una pareja la madrugada del pasado lunes 13 de julio mantiene atemorizados y preocupados a los residentes de la urbanización Reparto Rosa, en el sector Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste, quienes aseguran que la delincuencia se ha intensificado y que el patrullaje policial no es suficiente para prevenir hechos delictivos.

El atraco, que quedó captado por cámaras de seguridad, ocurrió a las 3:35 de la madrugada en la calle 20, cuando cuatro hombres encapuchados, que se desplazaban en motocicletas, interceptaron a la pareja para despojarla de sus pertenencias.

El sistema de videovigilancia registró el momento en que los asaltantes rodearon a las víctimas para arrebatarles sus bienes. Sin embargo, estos los enfrentaron, especialmente la mujer, quien lanzó su cartera hacia un vehículo estacionado para evitar que los antisociales se la llevaran. No obstante, los delincuentes lograron tomar un teléfono celular que se le cayó a los afectados.

Te puede interesar Apresan a siete hombres por asalto a camión del Plan Social en el Distrito Nacional

En medio del forcejeo que se produjo entre la pareja y los agresores, uno de los asaltantes realizó al menos dos disparos al aire para intimidar a las víctimas antes de huir del lugar.

Residentes reclaman mayor vigilancia

El hecho ha incrementado el temor entre quienes viven en el sector, los cuales aseguran que las calles permanecen prácticamente desiertas, situación que, a su juicio, es aprovechada por los delincuentes para cometer sus fechorías.

"Las calles son muy vacías y de eso es que la gente se aprovecha. Toda esta zona, al ser un residencial, la gente permanece encerrada en sus casas", comentó una vecina que prefirió no ofrecer su nombre a la prensa.

Los comunitarios sostienen que la presencia policial es prácticamente nula, ya que, por lo general, las patrullas solo atraviesan el sector cuando se dirigen al destacamento de Buenos Aires de Herrera o cuando ocurre algún hecho delictivo.

Ante el reciente asalto, Jorge Amparo Hernández, quien reside en Reparto Rosa desde hace 12 años, considera que la percepción de inseguridad ha empeorado.

"Es un poco fuerte. No vamos a decir que está extremadamente mal, pero se siente; cada vez se oye de algún hecho. Ahora la situación se está poniendo peor", expresó.

El señor responsabilizó de la situación a las autoridades, pues, a su juicio, la vigilancia policial no responde a las necesidades del sector.

"El patrullaje es débil. Es difícil ver a ese gente; puede ser que pasen por aquí, pero muy poco. Que tengan un poco más de atención con el barrio", manifestó.

Los residentes esperan que las autoridades refuercen la vigilancia de manera permanente para evitar que hechos como el ocurrido la madrugada del lunes vuelvan a repetirse.