A la espera de autopsia para determinar causa de muerte de joven durante entrenamientos en la DNCD

Luis Anderson Dini García, el aspirante a agente de la DNCD que falleció en entrenamiento. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este jueves que aún espera los resultados de la autopsia practicada al aspirante Luis Anderson Dini García, de 20 años, para establecer con precisión la causa de su fallecimiento, ocurrido tras sufrir un desmayo durante un entrenamiento en el Centro Regional de Entrenamiento y Capacitación para Agentes y Binomios Caninos (Crecaab), en Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Esperan resultados de autopsia

El director de Comunicaciones de la DNCD, Carlos Devers, explicó a Diario Libre que será el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el que determine exactamente qué provocó la muerte del joven.

"Estamos a la espera de los resultados de la autopsia para saber exactamente la causa de la muerte", indicó.

Devers recordó que todos los aspirantes son sometidos a evaluaciones médicas antes de iniciar el proceso de capacitación, incluyendo diversos análisis para verificar que cumplen con las condiciones requeridas para los entrenamientos.

El vocero lamentó el fallecimiento del joven y aseguró que la pérdida representa un duro golpe para la institución.

"A ninguna institución le gusta perder un miembro, ni en entrenamiento ni ya en función" Carlos Devers. Director de Comunicaciones de la DNCD. “

Acompañamiento a familiares

Asimismo, afirmó que la DNCD mantiene un acompañamiento permanente a los familiares de Dini García.

El joven, oriundo de San Juan de la Maguana, fue trasladado a su provincia natal, donde sus familiares realizaron el velatorio y posteriormente recibió sepultura.

La DNCD informó que, tan pronto reciba el informe oficial de la autopsia, dará a conocer los resultados para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.