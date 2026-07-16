Mujer mata a su pareja durante una discusión en Los Guaricanos

La presunta agresora es Ysalia Ramírez Pinales, de 27 años, quien fue detenida en flagrante delito por agentes policiales. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de 27 años fue arrestada por la Policía Nacional, acusada de provocar la muerte de su pareja sentimental tras herirlo con un arma blanca durante una discusión ocurrida la madrugada de este jueves en el residencial El Dorado, en el sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte.

La víctima fue identificada como Ángel Gabriel Tifa Moreno, de 21 años, quien murió mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.

La victimaria fue identificada como Ysalia Ramírez Pinales, de 27 años, quien fue detenida en flagrante delito por agentes policiales.

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De acuerdo con el informe preliminar, la pareja sostuvo una discusión que escaló hasta convertirse en una agresión física. Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Acciones policiales

La Policía informó que la detenida será puesta a disposición del Ministerio Público para el conocimiento de las medidas legales correspondientes.