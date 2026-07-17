Hombre que falleció en destacamento de San Cristóbal no presentaba lesiones previas, según abogado

Acta médica del Hospital Regional Juan Pablo Pina sobre la evaluación realizada al detenido. ( FUENTE EXTERNA )

Un certificado médico realizado antes del ingreso de Miguel Antonio Lucas, conocido como "Miguelito", al destacamento central de la Policía Nacional en San Cristóbal, establece que el detenido no presentaba lesiones por agresión al momento de ser evaluado, según informó su abogado y familiar, Carlos Rodríguez.

El letrado explicó que la evaluación al hombre de 43 años le fue realizada el 8 de julio de 2026 en el Hospital Regional Juan Pablo Pina, como parte del protocolo previo al traslado de personas detenidas a una dotación policial.

En ese sentido, Rodríguez cuestionó las circunstancias en las que Miguel salió del destacamento días después y llegó al área de emergencias de un centro de salud, donde, según explicó, falleció apenas tres horas después de su ingreso.

"¿Qué ocurrió dentro del cuartel entre el 8 y el 13 de julio para que Miguelito tuviera que ser cargado hasta la sala de emergencias y falleciera apenas unas tres horas después de su ingreso al hospital?", cuestionó el togado.

Rodríguez informó que depositará una instancia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar una investigación sobre las circunstancias en la que murió el hombre, por lo que exigen que se investigue la actuación de los agentes policiales que estuvieron vinculados al caso y de la fiscal que intervino en el proceso.

Reacción de la Policía Nacional

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre las actuaciones realizadas durante la detención.

No obstante, el portavoz de la institución, Diego Pesqueira, declaró que esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas del deceso.

"Debemos esperar los resultados, que son los que dicen de manera inequívoca si una persona sufrió maltrato físico. Por el momento tenemos el levantamiento oficial y no hay evidencia en ese sentido", afirmó.

La muerte de Miguel Antonio Lucas ha generado reclamos de familiares y comunitarios, quienes, en señal de protesta, acudieron el jueves 16 de julio al destacamento policial de San Cristóbal cargando el ataúd con los restos del fallecido para exigir una investigación.