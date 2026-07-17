Este viernes, sentadas frente al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Gabriela Tifá Moneró y su tía, María del Carmen Moneró, reviven una y otra vez los recuerdos de Ángel Gabriel Tifá Moneró mientras esperan poder darle el último adiós.

Desde la mañana de ayer jueves permanece con la esperanza de recibir el cuerpo del joven de 21 años, quien aseguran, era el orgullo de su familia por su forma de ser: trabajador, alegre, tranquilo y siempre dispuesto a ayudar.

"No fue un animal que ella mató", dice Gabriela entre lágrimas, al reclamar justicia por la muerte de su hermano, quien falleció tras recibir múltiples heridas de arma blanca, presuntamente ocasionadas por su pareja sentimental, Ysalia Ramírez Pinales, de 27 años, durante un hecho ocurrido en el residencial El Dorado, en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte.

Gabriela rechaza que Ángel Gabriel fuera una persona agresiva y afirma que nunca lo conoció con ese comportamiento y que, por el contrario, en una ocasión descubrió que era él quien tenía un golpe en el cuerpo, aunque nunca quiso contarle qué había sucedido.

Contó a Diario Libre que, en una ocasión, su padre fue a buscarlo para convencerlo de que regresara a la casa materna, pero él, Ángel, decidió quedarse con su pareja.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/whatsapp-image-2026-07-17-at-115818-am-7e7956bb.jpeg Gabriela muestra una foto de su hermano. (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/whatsapp-image-2026-07-17-at-115834-am-ad438a2f.jpeg Gabriela muestra una foto de su hermano. (ESTARLIN ROSA) ‹ >

La joven también cuestionó las versiones que señalan que su hermano recibió una sola puñalada. "No fue una sola puñalada. Tiene heridas en la espalda, en el pecho, en el tórax y en el cuello", sostuvo.

Las declaraciones de la joven encuentran respaldo en la evaluación médica del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, el cual indica que el paciente "se declara fallecido a las 1:46 de la madrugada bajo los diagnósticos de heridas múltiples por arma blanca en cuello, tórax y abdomen y una lesión de 100 % de la carótida común izquierda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/whatsapp-image-2026-07-17-at-112341-am-1-667a2899.jpeg Reporte médico que indica en cuantas partes del cuerpo fue herido el joven Ángel.

Gabriela afirmó que, cuando compartían en familia, notaba que era ella, Ysalia Ramírez, quien manejaba el dinero de su hermano. Agregó que cada vez que él recibía su salario, la pareja tenía discusiones.

Mientras esperaba la entrega del cuerpo, insistió en que las autoridades deben prestar el mismo interés a los casos en que las víctimas son hombres que al de aquellos en los que las víctimas son mujeres. "Los hombres también merecen justicia. El que vaya a hacer una denuncia, sea hombre o mujer, que le hagan caso", expresó.

En medio del dolor, aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes que comienzan una relación de pareja. "No se muden lejos de su familia. Si pasa un incidente, es importante tener a alguien cerca que pueda socorrerlos", aconsejó.

Detención de la sospechosa

De acuerdo con la Policía Nacional, Ysalia Ramírez Pinales permanece detenida y es investigada como la presunta responsable de la muerte del joven. El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público.