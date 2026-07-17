Apresan hombre acusado de violación sexual y amenazas contra una adolescente en Valverde

Una persona con esposa. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Agentes de la Policía Nacional apresaron a un hombre acusado de violación sexual y amenazas contra una adolescente de 16 años en el municipio Laguna Salada, provincia Valverde.

Detalles del arresto

El detenido fue identificado como Adison José Martínez Guzmán, de 28 años, conocido como "El Rubio Casa Nova", quien era buscado mediante la orden de arresto No. 541/2026, emitida el pasado 9 de julio.

De acuerdo con la Policía, el arresto fue realizado por agentes de la Policía Preventiva, en coordinación con la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim).

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Investigación y proceso

Las autoridades indicaron que Martínez Guzmán es investigado por la presunta violación de los artículos 331 y 396 del Código Penal Dominicano, que sancionan los delitos de violación sexual y amenazas. La denuncia fue presentada por la madre de la adolescente, en representación de la menor.

La institución informó que el imputado será puesto a disposición del Ministerio Público para el conocimiento del proceso correspondiente.

La Policía Nacional reiteró que continuará las acciones para perseguir y someter a la justicia a las personas acusadas de atentar contra la integridad y la seguridad de niños, niñas y adolescentes.