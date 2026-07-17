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Conflicto por deuda de RD$200 deja un muerto y un herido en Santiago

Testigos relatan que la discusión escaló rápidamente, resultando en una riña mortal y disparos en la escena

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Conflicto por deuda de RD$200 deja un muerto y un herido en Santiago
el hoy fallecido llegó al lugar alrededor de las 7:30 de la noche para reclamarle a Jiménez Mejía el pago de una deuda de 200 pesos. (DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ)

Un conflicto originado por el cobro de una deuda de 200 pesos dejó un joven muerto a cuchilladas y otro hombre herido de bala la noche de ayer jueves en Banegas, del municipio de Villa González, en la provincia Santiago.

La víctima mortal fue identificada como Luis Miguel González, de 20 años, quien falleció a causa de una herida cortopunzante en el hemitórax izquierdo, de acuerdo con el diagnóstico del médico legista que realizó el levantamiento del cadáver.

Por el hecho, las autoridades persiguen a Elia Jiménez Mejía, apodado "Papi", señalado como el presunto autor de la estocada que le ocasionó la muerte al joven.

  • En el mismo incidente resultó herido de bala en una pierna Alfry Daniel Pichardo Martínez, de 29 años.

Detalles del incidente

Según el testimonio ofrecido a los investigadores por un residente de la zona, el hoy fallecido llegó al lugar alrededor de las 7:30 de la noche para reclamarle a Jiménez Mejía el pago de una deuda de 200 pesos.

La discusión escaló hasta convertirse en una riña, durante la cual el presunto agresor habría sacado un cuchillo y lo hirió mortalmente.

El testigo también relató a las autoridades que, mientras ambos forcejeaban, se presentaron dos hombres aún no identificados, quienes realizaron varios disparos. Uno de los proyectiles impactó a Pichardo Martínez.

La Policía Nacional informó que mantiene la búsqueda de Elia Jiménez Mejía y trabaja en la identificación y captura de los demás involucrados.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.