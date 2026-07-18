Denuncian que policías mataron a hombre e hirieron a la esposa dentro de su vivienda

Familiares de Joel Severino De Los Santos, de 33 años, denuncian que su pariente habría sido ultimado por agentes de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional de la República Dominicana (Dicrim) la tarde de ayer, viernes, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte.

Según indicaron, Severino De Los Santos se encontraba en su hogar junto a su esposa cuando agentes del Dicrim entraron a la misma y, sin mediar palabra alguna, balearon al joven y golpearon a su esposa.

"Sí, entraron sin ninguna razón, porque él no estaba haciendo nada. Entraron disparando. Irrumpieron en su casa y lo mataron", expresaron los familiares.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/whatsapp-image-2026-07-18-at-101248-am-be609df0.jpeg Joel Severino De Los Santos, joven que habría sido ultimado por agentes del Dicrim según denunciaron sus familiares (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/whatsapp-image-2026-07-18-at-101248-am-1-ebed330f.jpeg Joel Severino De Los Santos, joven que habría sido ultimado por agentes del Dicrim según denunciaron sus familiares (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Agregaron que, si bien es cierto que su pariente había tenido problemas con la justicia en el pasado, actualmente se encontraba tranquilo y enfocado en la música, ya que el joven había incursionado en la música urbana.

Borraron toda evidencia

Los familiares afirmaron que los mismos agentes se encargaron de llevarlo al hospital y que se aseguraron de borrar cualquier evidencia del hecho.

"Ellos mismos fue que lo llevaron al hospital. Antes se aseguraron de borrar todas las evidencias: limpiaron todo y eliminaron las grabaciones de todas las cámaras", expresaron.

La esposa, quien por temor a represalias opto por reservar su identidad, comentó que los agentes dispararon a quemarropa sin mediar palabra alguna mientras él estaba en el baño.

"La intención de ellos era matarlo. No hubo problema alguno que llevara a eso. Él solamente estaba yendo periódicamente a la Fiscalía a firmar por su proceso. No tenía ningún problema", expresó la joven.

La joven afirmó que los agentes planeaban dispararle a ella también, pero que uno de los agentes les dijo a los demás que no lo hagan.

"Después de que terminaron, recogieron todas las cámaras de vigilancia que había en la comunidad y también mi teléfono", concluyó la joven.