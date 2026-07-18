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Cuerpo sin vida
Cuerpo sin vida

VIDEO | PN localiza cuerpo sin vida de mujer reportada como desaparecida en comunidad de Azua

Las autoridades detuvieron a una presunta implicada en el caso

    La Policía Nacional localizó en una zona boscosa de la comunidad Las Guanábanas, municipio de Azua, el cuerpo sin vida de la señora Rosa Marte (Rosita), que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 9 de julio en el distrito municipal de Barraquito, en Villa Riva, provincia Duarte.

    El cadáver, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado cerca de las 2:00 de la tarde de este sábado 18 de julio.

    La información fue dada a conocer por parte del vocero de esa institución, Diego Pesqueira, quien además indicó que, como parte del proceso investigativo, fue detenida Mariely Figuereo Ramírez, de 36 años, compañera sentimental de un hijo de la fallecida, señalada como la presunta autora del hecho.

    Acciones policiales

    Las investigaciones fueron desarrolladas por miembros del Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, e incluyeron más de 100 diligencias investigativas, entre ellas entrevistas a testigos, levantamientos y análisis de cámaras de video vigilancia, así como otras actuaciones que permitieron fortalecer el proceso y conducir a la detención de la presunta responsable.

    • La escena fue procesada por representantes técnicos de la Policía Científica y personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quienes realizaron el levantamiento correspondiente para establecer, mediante los estudios forenses, las circunstancias del hecho.

    La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan en curso para el completo esclarecimiento del caso, mientras la detenida será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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