Una doble tragedia mantiene consternados a los residentes del sector Batey Bienvenido, en el distrito municipal de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, luego de la muerte de una niña de 10 años presuntamente herida por su madre y del fallecimiento de la esposa del vecino que acudió en auxilio de la menor.

El segundo deceso fue dado a conocer por el periodista de Diario Libre Adalberto de la Rosa, quien se trasladó este domingo a la comunidad y conversó con residentes del lugar.

De acuerdo con el reporte, un vecino encontró a la niña sangrando y la trasladó de emergencia a un centro de salud. Mientras el hombre intentaba salvarle la vida, su esposa, que se disponía a llevar a uno de sus hijos al Aeropuerto Internacional de Las Américas, también falleció.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre las circunstancias ni la causa de esta segunda muerte.

"Aquí hay una doble muerte en este sector, por eso hay tanta consternación", expresó De la Rosa al describir el ambiente de tristeza que se vive en la comunidad.

Muerte de la menor

La niña había resultado herida el sábado durante un hecho ocurrido en la vivienda donde residía junto a su madre.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que la menor recibió asistencia médica de emergencia luego de presentar una herida cortante en el cuello. Sin embargo, falleció mientras era atendida por el personal médico.

La madre fue detenida en flagrante delito y puesta a disposición del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional desarrolla las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Las autoridades no han informado qué originó el incidente ni si había otras personas presentes en la vivienda en el momento en que la niña resultó herida.

Reacciones de la comunidad

Los familiares de la menor rehusaron ofrecer declaraciones a la prensa, según explicó De la Rosa desde Batey Bienvenido.

Algunos vecinos, no obstante, describieron a la niña como una persona alegre, simpática y muy querida en el sector.

"Los familiares rehúsan hablar con la prensa y solo algunos vecinos han comentado el hecho, definiendo a la niña como alegre, muy simpática y muy querida por la comunidad", relató el periodista.

Durante la mañana comenzaron a llegar familiares y amigos a la residencia para acompañar a los parientes y conocer más detalles de la tragedia.

La familia se encontraba a la espera de recibir el cuerpo de la menor, que permanecía en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes.

Antecedentes de la madre

Según las informaciones preliminares ofrecidas por la Policía Nacional, la madre de la niña presenta antecedentes de tratamiento por una condición de salud mental y estaba bajo licencia médica desde 2023.

Pesqueira confirmó que la mujer es miembro de la Policía Nacional, aunque se encontraba inhabilitada para prestar servicios.

El vocero indicó que esa condición será incorporada al proceso investigativo conforme a la ley y al debido proceso.

La Policía Nacional y el Ministerio Público deberán establecer si el historial médico de la detenida tuvo alguna relación con el hecho, así como determinar las responsabilidades correspondientes.

Impacto en la comunidad

La tragedia ha afectado a dos familias del sector: la de la niña y la del vecino que intentó auxiliarla y que, durante la misma emergencia, perdió a su esposa.

De la Rosa señaló que la mujer fallecida residía cerca de la familia de la menor y que su muerte aumentó el impacto emocional entre los habitantes de la comunidad.

"Es una situación que está afectando a los residentes de este sector, que se encuentran muy tristes", manifestó.

Mientras las autoridades continúan las investigaciones, los moradores de Batey Bienvenido permanecen conmocionados por dos fallecimientos ocurridos alrededor de un mismo episodio que ha dejado a la comunidad de luto.