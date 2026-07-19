Hallan 237 paquetes de presunta cocaína ocultos en caletas de una camioneta en Santo Domingo

Los 237 paquetes de presunta cocaína ocupados en un operativo este domingo 19 de julio en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE / JUAN GUIO )

Un total de 237 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína fueron encontrados ocultos en caletas construidas en la parte trasera de una camioneta durante un operativo de vigilancia, persecución e interdicción realizado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en la provincia Santo Domingo.

La intervención culminó con el arresto de tres hombres y la ocupación de armas, dinero en efectivo, celulares y otros objetos vinculados a la investigación.

De acuerdo con el vocero de la DNCD, Carlos Devers, la droga fue ocupada en el interior de la camioneta, la cual era seguida por las autoridades tras una labor de inteligencia desarrollada de manera conjunta con el Ministerio Público y con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado.

Según la institución, las unidades operativas daban seguimiento a varios individuos que se desplazaban en dos vehículos desde el kilómetro 36 de la autopista Duarte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/whatsapp-image-2026-07-19-at-104509-am-1-344c6726.jpeg Dinero y otras pertenenias ocupadas en el operativo. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/whatsapp-image-2026-07-19-at-104508-am-1d05e789.jpeg Celulares, dinero y otras partenencias. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/whatsapp-image-2026-07-19-at-104509-am-2acb6a69.jpeg Armas, celulares, otras pertenencias ocupadas en el operativo. (JUAN GUIO) ‹ >

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Durante la persecución, uno de los ocupantes fue detenido a bordo de un automóvil, mientras que otro intentó escapar internándose en unos matorrales con la camioneta.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes descubrieron varias caletas habilitadas en la parte trasera, donde estaban escondidos los 237 paquetes de la presunta cocaína, envueltos en fundas plásticas y con distintos logotipos.

En el operativo fueron arrestados tres hombres, todos de nacionalidad dominicana, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de otros sospechosos que, según indicaron, ya han sido identificados y presuntamente forman parte de la estructura criminal.

Incautaciones y evidencias

Además del cargamento, las autoridades incautaron dos vehículos, una escopeta, un rifle de perdigones, varios machetes, un chaleco antibalas, nueve teléfonos celulares, 296 mil pesos en efectivo y documentos considerados relevantes para el proceso investigativo.

El Ministerio Público y la DNCD informaron que profundizan las investigaciones para identificar y capturar a los demás implicados en el caso.

Los 237 paquetes fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinará el tipo y el peso exacto de la sustancia ocupada.