La familia del ciudadano ecuatoriano José Antonio Bastidas Hipo, de 25 años, solicitó a las autoridades dominicanas reforzar su búsqueda, al asegurar que permanece desaparecido desde el 1 de mayo, cuando supuestamente iba a iniciar una travesía para llegar por mar a Puerto Rico. Sin embargo, la familia no tiene conocimiento del tipo de embarcación que abordaría.

La información que la familia maneja es que habría abordado una embarcación que salió desde Punta Rucia, en la provincia Puerto Plata, con destino a Puerto Rico, como parte de su ruta para llegar a Estados Unidos.

Su hermana, Ana Bastidas, explicó a Diario Libre que el joven viajó a República Dominicana únicamente como punto de tránsito para continuar su viaje hacia Estados Unidos y que la familia desconocía que intentaría realizar la travesía por mar.

"Él solo nos dijo que iban a coger un barco y que el trayecto duraba una hora. Nosotros pensábamos que era así, pero las cosas fueron de diferente manera", expresó.

Según relató, el último contacto con José Antonio ocurrió el viernes 1 de mayo, cuando este le envió un mensaje de audio informándole que saldría de Punta Rucia a las 10:00 de la noche. En ese mensaje le indicó que viajaría junto a otras ocho personas.

Te puede interesar Sigue la búsqueda en Ecuador de 6 desaparecidos tras aluvión y desbordamiento de un río

De acuerdo con la versión ofrecida posteriormente por un amigo que sobrevivió al naufragio, la embarcación se volcó aproximadamente dos horas después de haber salido. En total viajaban nueve personas y, según la familia, José Antonio fue el único que permanece desaparecido.

Ana Bastidas aseguró que desde ese día no han vuelto a tener noticias de su hermano y lamentó la falta de respuestas concretas sobre su paradero.

Dificultades en la búsqueda

La hermana del desaparecido explicó que otro de sus hermanos viajó a República Dominicana el 13 o 14 de mayo con la esperanza de impulsar las labores de búsqueda. Permaneció alrededor de una semana y media en el país realizando diligencias ante las autoridades.

Sin embargo, afirmó que el proceso se complicó debido a requisitos administrativos.

"Nos dijeron que teníamos que ir a Ecuador a poner la denuncia y que desde Ecuador tenía que llegar la documentación a República Dominicana. Hemos pasado mucho tiempo haciendo papeles y no hay respuesta", sostuvo.

Indicó que las autoridades le informaron a su hermano que no era necesario permanecer en territorio dominicano, ya que ellas se encargarían de las investigaciones y les comunicarían cualquier novedad.

No obstante, afirmó que, aunque inicialmente la Policía respondía a sus consultas indicando que continuaban las labores de búsqueda, posteriormente dejaron de contestar sus llamadas y mensajes.

"Queremos saber si realmente lo están buscando. Vivo o muerto, queremos encontrar algún rastro de él", manifestó.

Llamado de la madre

La madre del joven desaparecido, Maria Manuela Hipo Sefla, también hizo un llamado público a las autoridades dominicanas y a la ciudadanía para que colaboren con la localización de su hijo.

"A mi hijo lo perdí el 1 de mayo. Le ruego que me ayuden buscándolo en cualquier parte, en cualquier ciudad. No sé qué pasó. Me dijeron que se volcó la lancha y desde entonces no sabemos nada de él", expresó.

La mujer aseguró que han transcurrido casi tres meses sin recibir información sobre el paradero de José Antonio.

"Ya vienen dos meses, va a ser tres meses y nunca hemos tenido ninguna noticia. Le ruego a las autoridades que nos ayuden, porque nadie nos da resultados", dijo.

Asimismo, pidió que la búsqueda se extienda a hospitales, centros de atención y cualquier otro lugar donde pudiera encontrarse.

"Le ruego, por amor de Dios, ayúdenme buscándolo en cualquier parte, en hospitales o donde sea. Yo no puedo estar tranquila. Sufro demasiado por mi hijo, que tiene 25 años. Se llama José Antonio Bastidas Hipo. Por favor, ayúdenme. Dios se lo pague y que Dios los bendiga", expresó entre lágrimas.

Descripción física y detalles

Ana Bastidas explicó que José Antonio Bastidas Hipo mide aproximadamente 1.70 metros, es de contextura gruesa, piel trigueña, cabello negro y tiene un tatuaje con forma de espada en la mano izquierda.

Al momento de su desaparición vestía una camisa negra de manga larga y una pantaloneta negra.

La familia reiteró su llamado a las autoridades dominicanas para que amplíen la búsqueda y verifiquen hospitales, centros de atención y cualquier otra institución donde pudiera encontrarse, con la esperanza de obtener alguna información sobre su paradero.