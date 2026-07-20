Familiares y amigos de Miguel Antonio Valenzuela, de 44 años, se manifestaron este lunes frente a la sede de la Procuraduría General de la República para exigir una investigación sobre las circunstancias en las que falleció después de permanecer cinco días detenido en un destacamento policial de San Cristóbal.

La sede del Ministerio Público permanecía fuertemente vigilada por un contingente policial mientras los parientes se concentraban en el lugar para depositar formalmente una denuncia por presunto abuso policial ante las máximas autoridades de la institución.

Valenzuela fue apresado la tarde del 8 de julio de 2026 por agentes de la Policía Nacional, quienes alegaron que lo sorprendieron realizando rifas clandestinas mediante un verifone. Posteriormente fue trasladado al Destacamento de la Compañía 17 de San Cristóbal.

Sus familiares acudieron a visitarlo el 10 de julio. Tres días después, el 13 de julio, fue llevado al Palacio de Justicia de San Cristóbal, donde quedó en libertad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-110131-am-1-4337c9e3.jpeg Familiares y amigos de Miguel Antonio Valenzuela, de 44 años, se manifestaron este lunes frente a la sede de la Procuraduría General de la República para exigir una investigación sobre las circunstancias en las que falleció después de permanecer cinco días detenido en un destacamento policial de San Cristóbal. (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-110101-am-b398aa8e.jpeg Valenzuela fue apresado la tarde del 8 de julio de 2026 por agentes de la Policía Nacional, quienes alegaron que lo sorprendieron realizando rifas clandestinas mediante un verifone. Posteriormente fue trasladado al Destacamento de la Compañía 17 de San Cristóbal. (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-110133-am-11098ba1.jpeg Sus familiares acudieron a visitarlo el 10 de julio. Tres días después, el 13 de julio, fue llevado al Palacio de Justicia de San Cristóbal, donde quedó en libertad. (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-110132-am-6a5f8494.jpeg Al salir del tribunal, Valenzuela manifestó que se sentía sin fuerzas, por lo que sus familiares lo trasladaron al Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina. Allí presentó dificultad para respirar, erupciones generalizadas, puntos rojos en la piel y hemorragia conjuntiva. (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-110131-am-81b88d3e.jpeg Los parientes sostienen que el hombre murió como consecuencia de golpes que habría recibido durante su permanencia en el destacamento. La acusación no ha sido confirmada por las autoridades. (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-110132-am-1-432dce2d.jpeg De acuerdo con el Ministerio Público, durante la autopsia fueron detectadas alteraciones orgánicas propias de un proceso inflamatorio. También se realizó una prueba de laboratorio que resultó positiva para leptospirosis, una infección bacteriana. (JOLIVER BRITO) ‹ >

Al salir del tribunal, Valenzuela manifestó que se sentía sin fuerzas, por lo que sus familiares lo trasladaron al Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina. Allí presentó dificultad para respirar, erupciones generalizadas, puntos rojos en la piel y hemorragia conjuntiva.

Debido a su condición, fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. A las 11:20 de la noche sufrió un paro cardiorrespiratorio que no pudo ser revertido.

Los parientes sostienen que el hombre murió como consecuencia de golpes que habría recibido durante su permanencia en el destacamento. La acusación no ha sido confirmada por las autoridades.

La Fiscalía de San Cristóbal informó que investiga el fallecimiento y que recibió un informe preliminar de Patología Forense que vincula la muerte con una leptospirosis que le provocó trombocitopenia, una disminución anormal de las plaquetas en la sangre.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante la autopsia fueron detectadas alteraciones orgánicas propias de un proceso inflamatorio. También se realizó una prueba de laboratorio que resultó positiva para leptospirosis, una infección bacteriana.

La Procuraduría indicó que ese agente infeccioso habría iniciado la cadena de complicaciones que provocó el fallecimiento. Salud Pública estableció preliminarmente como causa básica de la muerte un proceso infeccioso bacteriano.

Familia cuestiona condiciones de salida

El abogado de la familia, Carlos Rodríguez, afirmó que Valenzuela fue evaluado el 8 de julio en el Hospital Regional Juan Pablo Pina, antes de ser ingresado al destacamento, y que el certificado médico no establecía lesiones provocadas por agresiones.

Rodríguez cuestionó cómo el detenido salió del cuartel cinco días después en condiciones que, según explicó, obligaron a sus familiares a cargarlo hasta el área de emergencias.

"¿Qué ocurrió dentro del cuartel entre el 8 y el 13 de julio para que Miguelito tuviera que ser cargado hasta la sala de emergencias y falleciera apenas unas tres horas después de su ingreso al hospital?", preguntó el abogado.

El representante legal informó que solicitarán que se investigue la actuación de los agentes policiales vinculados con la detención, así como la intervención de la fiscal que participó en el proceso.

El presidente Luis Abinader también se refirió al caso y afirmó que se debe esperar la conclusión de las investigaciones.

La muerte de Valenzuela ya había provocado una protesta el jueves 16 de julio, cuando familiares y comunitarios acudieron con el ataúd hasta el destacamento policial de San Cristóbal para reclamar respuestas.