Matan a palos a un hombre durante discusión en un alegado punto de drogas en Moca

El ataque habría sido perpetrado por varias personas que hasta el momento no han sido identificadas. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre murió tras ser agredido a palos durante una discusión ocurrida en un alegado punto de venta de drogas en la comunidad Quebrada Honda, en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

La víctima fue identificada como Anjeury Ramón Muñoz, de 40 años de edad. De acuerdo con las informaciones preliminares, el hombre falleció a causa de golpes contusos en distintas partes del cuerpo.

El ataque habría sido perpetrado por varias personas que hasta el momento no han sido identificadas.

La Policía Nacional informó que, al momento del levantamiento del cadáver, las investigaciones aún se encontraban en curso, por lo que no fue posible establecer las circunstancias que dieron origen al hecho, registrado la noche de ayer domingo.

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El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en Santiago, para los fines de lugar.

Reacción de la comunidad

Tras el crimen, residentes de Quebrada Honda reclamaron a las autoridades el cierre del alegado punto de venta de drogas donde ocurrió el incidente.

Los comunitarios denunciaron que ese lugar mantiene a la comunidad en un ambiente de inseguridad y violencia, por lo que solicitaron el desmantelamiento de las presuntas operaciones ilícitas que allí se desarrollan.