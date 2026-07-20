La procuradora fiscal titular de San Cristóbal, Ramona Santana, negó este lunes que Miguel Antonio Valenzuela, de 44 años, permaneciera detenido más allá del plazo establecido por la ley y aseguró que el hombre fue llevado al médico.

Al concluir la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, Santana rechazó que el Ministerio Público haya excedido el límite constitucional de 48 horas para presentar al detenido ante un juez.

"A él se le fijó su medida de coerción en el tiempo oportuno. Lo presentamos en el plazo oportuno antes de las 48 horas, ya es el tribunal que debe fijar la audiencia", sostuvo.

Añadió que Lucas fue detenido el 8 de julio y que el Ministerio Público solicitó la coerción dentro del tiempo previsto por la ley. Sin embargo, indicó que el tribunal fue quien fijó para el lunes siguiente la audiencia, en la que se le impuso presentación periódica y fue despachado desde la sala.

Al ser cuestionada sobre el tiempo transcurrido entre el arresto y el conocimiento de la medida, insistió en que la responsabilidad del órgano persecutor concluye con la presentación del imputado dentro del plazo y que corresponde al tribunal establecer la fecha de la audiencia.

"Sí se le llevó al médico"

La fiscal también respondió a otro de los principales señalamientos de la familia respecto que Miguel Antonio presentó síntomas mientras permanecía detenido y no recibió asistencia médica.

Santana aseguró que existe documentación que acredita que el hombre fue trasladado a un centro de salud luego de presentar un cuadro febril.

"Sí se le llevó al médico. Hay una constancia del centro de salud de que fue llevado al médico que presentaba un cuadro febril. Sobre esa base se le dio una medicación, se le dio de alta y se le indicó tratamiento ambulatorio", afirmó.

Añadió que esa información fue comunicada previamente a los familiares durante una reunión convocada por el Ministerio Público.

Según explicó, fue la propia Fiscalía la que solicitó el encuentro para escuchar a los parientes de Lucas y responder las inquietudes planteadas sobre el caso.

"Yo misma mandé a llamarlos para poder escucharlos... Quedamos en esperar el informe para poder tener una respuesta ya de manera científica" Ramona Santana La procuradora fiscal titular de San Cristóbal, “

En cuanto al análisis de un laboratorio privado presentado por la familia que niega la leptospirosis revelada en un documento del Instituto Nacional de Ciencia Forenses (Inacif), Santana sostuvo que una autopsia siempre es un análisis mucho más profundo que una analítica

Aseguró que la institución mantiene la disposición de reunirse nuevamente con los familiares cuando concluyan los estudios forenses para explicar los resultados de la investigación.

Pesquisas siguen

Respecto a la solicitud de la familia de que el caso sea investigado por autoridades distintas a las de San Cristóbal, la fiscal afirmó que el Ministerio Público es un cuerpo único y que la investigación cuenta con el seguimiento de las autoridades superiores desde el inicio.

"La magistrada Yeni y el magistrado Wilson están al tanto desde el minuto cero y están llevando conjuntamente con quien les habla esa investigación... El Ministerio Público siempre trabaja de manera unísona", indicó.