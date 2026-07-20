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niño ahogado río Mamey
niño ahogado río Mamey

Niño de cinco años muere ahogado en el río Mamey de Higüey

La familia del niño, oriunda de Barahona, se encontraba hospedada en Altos de Villa Cerro al momento de la tragedia

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    Niño de cinco años muere ahogado en el río Mamey de Higüey
    Imagen ilustrativa. (FUENTE EXTERNA)

    Un niño de cinco años perdió la vida por ahogamiento durante el fin de semana en las aguas del río Mamey, ubicado en el sector Villa Cerro, del municipio Higüey.

    La víctima fue identificada como Yeikol Cuevas Arismendi, de cinco años de edad, hijo de María Victoria Arismendi.

    De acuerdo con el informe preliminar, el diagnóstico médico establece que el menor falleció a causa de asfixia por inmersión en las aguas del río Mamey.

    Investigación en curso

    Según la información disponible, el niño y su familia son oriundos de la provincia Barahona y se encontraban hospedados en el sector Altos de Villa Cerro, en el municipio Higüey, al momento de ocurrir la tragedia.

    • Las circunstancias en las que ocurrió el ahogamiento no fueron precisadas en el informe preliminar. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.
    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.