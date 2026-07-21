×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
madre e hijo encontrados muertos
madre e hijo encontrados muertos

Hallan cadáveres de madre e hijo en avanzado estado de descomposición en apartamento en Bella Vista

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias del deceso

    Expandir imagen
    Hallan cadáveres de madre e hijo en avanzado estado de descomposición en apartamento en Bella Vista
    Además de la mujer y el hombre, también fue encontrado muerto un perro, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades. (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO DOMINICI)

    Los cuerpos de una madre y su hijo fueron hallados este martes en avanzado estado de descomposición en un apartamento ubicado en la avenida Rómulo Betancourt esquina Doctor Defilló, Bella Vista, en el Distrito Nacional.

    El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó a Diario Libre que las víctimas fueron identificadas como Enegilda Rodríguez Restituyo, de 66 años, y su hijo, Óscar Gabriel Rodríguez, de 43.

    Además de la mujer y el hombre, también fue encontrado muerto un perro, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

    • Pesqueira indicó que miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizaron el levantamiento de los cadáveres.

    Hasta el momento se desconocen la causa de las muertes.

    RELACIONADAS

    Hallazgo alarmante

    El hedor alertó a los vecinos

    Desde la entrada al pequeño residencial, ubicado en la avenida Rómulo Betancourt, un fuerte hedor a putrefacción invadía todo el entorno.

    El hallazgo se produjo en un apartamento de la tercera planta. Aproximadamente a las 10:00 de la mañana de este martes, los vecinos notificaron a las autoridades sobre el intenso olor que emanaba de la vivienda.

    • Pasadas las 4:00 de la tarde, una comunitaria limpiaba con cloro la escalera que conduce al apartamento.

    Aunque pidió mantener su identidad en reserva, explicó que realizaba la limpieza para ayudar a los vecinos que residen junto a la vivienda donde fueron encontrados los cadáveres.

    "Yo del caso no sé nada, pero estoy aquí limpiando porque los que viven al lado de donde estaban la mamá y su hijo son señores de ochenta y tantos años; o sea, ellos no pueden bajar a limpiar", expresó.

    Asimismo, aseguró que no tenía trato con las víctimas y que solo las veía de lejos, aunque llevaban al menos ocho años residiendo en el lugar.

    Una familia normal

    Otra comunitaria, identificada únicamente como Iris, afirmó que Enegilda y Óscar llevaban una vida "normal" y que, en ningún momento, los residentes notaron su ausencia.

    Según relató la vecina, Óscar acostumbraba a bajar a recibir los pedidos de comida.

    Los comunitarios aseguraron que desde el pasado viernes percibían un fuerte hedor, que inicialmente atribuyeron a un ratón muerto. Sin embargo, la mañana de este martes decidieron llamar a las autoridades para que inspeccionaran el apartamento.

    En ese sentido, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que, tras recibir la alerta de los residentes, miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y forzaron la puerta del apartamento, ya que permanecía cerrada.

    TEMAS -

      Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con experiencia en medios impresos, digitales y redes sociales. Apasionada de la naturaleza y escribir historias humanas.