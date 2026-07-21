Hallan cadáveres de madre e hijo en avanzado estado de descomposición en apartamento en Bella Vista

Además de la mujer y el hombre, también fue encontrado muerto un perro, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades. ( DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO DOMINICI )

Los cuerpos de una madre y su hijo fueron hallados este martes en avanzado estado de descomposición en un apartamento ubicado en la avenida Rómulo Betancourt esquina Doctor Defilló, Bella Vista, en el Distrito Nacional.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó a Diario Libre que las víctimas fueron identificadas como Enegilda Rodríguez Restituyo, de 66 años, y su hijo, Óscar Gabriel Rodríguez, de 43.

Además de la mujer y el hombre, también fue encontrado muerto un perro, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

Pesqueira indicó que miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizaron el levantamiento de los cadáveres.

Hasta el momento se desconocen la causa de las muertes.

Hallazgo alarmante

El hedor alertó a los vecinos

Desde la entrada al pequeño residencial, ubicado en la avenida Rómulo Betancourt, un fuerte hedor a putrefacción invadía todo el entorno.

El hallazgo se produjo en un apartamento de la tercera planta. Aproximadamente a las 10:00 de la mañana de este martes, los vecinos notificaron a las autoridades sobre el intenso olor que emanaba de la vivienda.

Pasadas las 4:00 de la tarde, una comunitaria limpiaba con cloro la escalera que conduce al apartamento.

Aunque pidió mantener su identidad en reserva, explicó que realizaba la limpieza para ayudar a los vecinos que residen junto a la vivienda donde fueron encontrados los cadáveres.

"Yo del caso no sé nada, pero estoy aquí limpiando porque los que viven al lado de donde estaban la mamá y su hijo son señores de ochenta y tantos años; o sea, ellos no pueden bajar a limpiar", expresó.

Asimismo, aseguró que no tenía trato con las víctimas y que solo las veía de lejos, aunque llevaban al menos ocho años residiendo en el lugar.

Una familia normal

Otra comunitaria, identificada únicamente como Iris, afirmó que Enegilda y Óscar llevaban una vida "normal" y que, en ningún momento, los residentes notaron su ausencia.

Según relató la vecina, Óscar acostumbraba a bajar a recibir los pedidos de comida.

Los comunitarios aseguraron que desde el pasado viernes percibían un fuerte hedor, que inicialmente atribuyeron a un ratón muerto. Sin embargo, la mañana de este martes decidieron llamar a las autoridades para que inspeccionaran el apartamento.

En ese sentido, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que, tras recibir la alerta de los residentes, miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y forzaron la puerta del apartamento, ya que permanecía cerrada.