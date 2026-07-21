Policía espera resultados del Inacif para determinar causa de muerte de madre e hijo en Bella Vista

Apartamento ubicado en Bella Vista, Distrito Nacional donde fueron encontrados los cuerpos de una madre y su hijo junto a un perro en avanzado estado de descomposición. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

La Policía Nacional informó este martes que está a la espera de los resultados de la autopsia practicada a una madre y su hijo, cuyos cadáveres fueron encontrados en avanzado estado de descomposición en un apartamento ubicado en la avenida Rómulo Betancourt esquina Doctor Defilló, Bella Vista, en el Distrito Nacional.

La institución explicó, mediante una nota de prensa, que el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) permitirá establecer las causas de las muertes de Lucinda Emelinda Rodríguez Restituyo, de 68 años, y de su hijo, Óscar Gabriel Curiel Rodríguez, de 41.

De acuerdo con la Policía, el hallazgo se produjo al mediodía de este martes, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por un fuerte hedor que provenía del apartamento.

Al lugar acudieron unidades de emergencia y miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes tuvieron que forzar la puerta para acceder al inmueble, donde encontraron los cuerpos.

La Policía Nacional aseguró que trabaja junto al Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del hecho.

Vecinos no notaron su ausencia

Una vecina, identificada únicamente como Iris, afirmó que Lucinda y Óscar llevaban una vida "normal" y que, en ningún momento, los residentes del edificio notaron su ausencia.

Según relató, Óscar acostumbraba a bajar a recibir los pedidos de comida.

Los comunitarios aseguraron que desde el pasado viernes percibían un fuerte hedor, que inicialmente atribuyeron a un ratón muerto. Sin embargo, la mañana de este martes decidieron llamar a las autoridades para que inspeccionaran el apartamento.

Óscar y Lucinda tenían al menos ocho años residiendo en el apartamento donde fueron encontrados sin vida junto a su perro.