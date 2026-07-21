Matan a balazos a un hombre en Puerto Plata

Los restos del hombre fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVAREZ )

Un hombre de 37 años murió tras ser atacado a tiros por personas hasta el momento no identificadas la tarde de ayer, lunes 20 de julio, en el sector Los Sufridos, en la provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Amauris Román Sarita, conocido como "Lipo".

El acta de levantamiento de cadáver establece que el hombre falleció a consecuencia de múltiples heridas de bala.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, el ataque ocurrió alrededor de las 5:25 de la tarde en la calle 3 del referido sector.

Los agresores se desplazaban en una motocicleta negra, la cual posteriormente abandonaron en la calle 2 de la misma barriada.

Proceso investigativo

Las autoridades informaron que, tras depurar el vehículo, determinaron que se trata de una motocicleta marca Bajaj Platina 125, año 2024, registrada a nombre de un hombre de 40 años, por lo que las investigaciones continúan para establecer su vinculación con el caso.

Las autoridades ocuparon en la escena del crimen 15 casquillos calibre 9 milímetros, dos cápsulas y dos proyectiles mutilados.

Además, en el lugar se ocupó un cargador para pistola sin municiones, un resorte para cargador 9,350 pesos en efectivo que portaba la víctima.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para los procedimientos correspondientes.