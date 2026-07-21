Un joven de 21 años fue ultimado a tiros y otra persona resultó herida durante un hecho violento ocurrido este martes en la carretera de Mendoza, en Santo Domingo Este.

De acuerdo a la Policía Nacional la situación fue producto "de un hecho violento", el cual dijo que investiga. Añadió que la persona herida está en proceso de identificación.

Mediante una nota de prensa, la institución identificó como Jeremy Moisés Arias al occiso, mientras que de la persona herida dijo que recibe atenciones médicas en un centro de salud.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira , explicó que los investigadores analizan distintas hipótesis con el propósito de establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el suceso y rendir un informe concluyente.

Indicó que, como parte del proceso investigativo, fueron levantadas imágenes de cámaras de vigilancia de la zona, además de recolectarse otras evidencias de interés que permitan esclarecer el caso.

La Policía Nacional precisó que, hasta el momento, el hecho es tratado como un conflicto bajo investigación, por lo que oportunamente ofrecerá mayores detalles conforme avancen las pesquisas.