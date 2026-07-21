43 homicidios sacudieron al país en los primeros 17 días de julio

La distribución de homicidios por días de la semana muestra que los domingos concentraron la mayor incidencia. ( FUENTE EXTERNA )

Los primeros 17 días de julio dejaron un saldo de 43 homicidios en República Dominicana, según las estadísticas presentadas el lunes 20 por la Policía Nacional durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. Los datos revelan que la violencia interpersonal continúa siendo el principal detonante de las muertes registradas en ese período.

Del total de hechos contabilizados, 33, equivalentes al 76.7 %, fueron atribuidos a conflictos sociales, una categoría que agrupa disputas entre particulares, riñas y otros enfrentamientos.

En tanto, dos muertes violentas (4.7 %) estuvieron relacionadas con hechos de delincuencia, mientras que ocho investigaciones, que representan el 18.6 % del total, permanecen abiertas debido a que las autoridades todavía no han establecido el móvil.

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El reporte también evidencia un equilibrio en los medios utilizados para cometer los crímenes. En 21 de los hechos se emplearon armas de fuego y en otros 21 armas blancas.

Víctimas extranjeras

Las cifras incluyen además a cuatro víctimas de nacionalidad extranjera, equivalentes al 9.3 % del total registrado durante el período analizado. Dos de esas muertes fueron clasificadas como consecuencia de conflictos sociales, mientras que las otras dos continúan bajo investigación.

La distribución por días de la semana muestra que los domingos concentraron la mayor incidencia, con 10 hechos, para un 23.3 % del total. Los lunes ocuparon el segundo lugar con seis registros (14 %), seguidos por los martes y miércoles, con cinco cada uno (11.6 %).

Los viernes y sábados reportaron dos sucesos respectivamente, equivalentes al 4.7 % en cada jornada.

El comportamiento territorial también refleja una concentración en pocas demarcaciones. La provincia Santo Domingo encabezó la lista con 11 muertes violentas, lo que representa una cuarta parte de todos los registros (25.6 %).

Le siguieron La Altagracia, con seis hechos (14 %); Santiago, con cuatro (9.3 %), y San Cristóbal, con tres (7 %). El Distrito Nacional y la provincia Duarte registraron dos casos cada uno durante los primeros 17 días del mes.