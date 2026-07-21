Desgarrador testimonio del hermano de la policía acusada de matar a su hija: los gritos lo alertaron

Tony Alexander Eusebio Rodríguez corrió hacia una de las habitaciones de la casa que comparte con su madre y hermana al escuchar los gritos desesperados de su sobrina, de 10 años.

Al abrir la puerta se encontró con una escena que nunca imaginó presenciar: su hermana, la sargento de la Policía Nacional Glenny Tellería Alberto, inmovilizaba con sus rodillas el cuerpo de su propia hija sobre la cama mientras le cortaba el cuello con una pulidora.

Sin pensarlo, tomó a la menor en brazos e intentó auxiliarla.

"La empujé a un lado, cuando agarro la niña se desmayó, la puse en el suelo, le pregunto a Glenny que por qué hizo eso y ella no dijo nada. Salí a pedir ayuda a los vecinos, llevando a la niña a la clínica Divina Misericordia, pero ya la niña había fallecido", narró Tony Alexander.

Ese relato forma parte de la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra la agente policial, de 43 años, acusada de quitarle la vida a su hija la tarde del sábado 18 de julio en el Batey Bienvenido de Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Dónde consiguió la pulidora

Durante su entrevista con las autoridades, Tony Alexander también explicó cómo la herramienta utilizada en el crimen llegó a la vivienda.

Contó que ese mismo día había llevado desde el taller donde trabaja una pulidora con la intención de adelantar un trabajo y la colocó al lado del lugar donde estaba sentado. En un momento de descuido, según declaró, su hermana tomó el equipo.

Diagnóstico psiquiátrico

El hombre aseguró además que Glenny Tellería Alberto había sido diagnosticada con problemas psiquiátricos hacía dos años, condición por la que permanecía con licencia médica de la Policía Nacional.

Según su testimonio, la imputada nunca había atentado contra sus hijos, pues además de la niña fallecida tiene otro hijo. Sin embargo, afirmó que en dos ocasiones anteriores había intentado quitarse la vida.

Mientras el caso conmociona al país, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste tenía previsto conocer este martes la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público contra la sargento.

Hasta la 1:20 de la tarde, la imputada aún no había sido trasladada al tribunal, aunque su abogado ya se encontraba en el lugar. Inicialmente se informó que Tellería Alberto permanecía ingresada en el Hospital General Docente de la Policía Nacional, adonde fue llevada tras el trágico suceso.