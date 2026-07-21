Madre acusada de matar a su hija habría utilizado una pulidora que robó en un descuido

Jan Carlos Martínez., abogado de la sargento mayor Glenny Tellería Alberto. ( DIARIO LIBRE / DARE COLLADO )

El hermano de la sargento de la Policía que mató a su hija de 10 años había llevado del taller donde trabaja la pulidora que la imputada utilizó para ultimar a la menor el pasado sábado en la tarde en el Batey Bienvenido de Manoguayabo, Santo Domingo Este.

Al ser entrevistado, según la solicitud de medida de coerción, Tony Alexander Eusebio Rodríguez reveló que puso la herramienta "al lado donde estaba sentado" y en un descuido su hermana "la cogió". Había llevado la pulidora para avanzar un trabajo.

Sostuvo también que la sargento Glenny Tellería Alberto, de 43 años, fue diagnosticada con problemas psiquiátricos, desde hace dos años, tiempo que llevaba de licencia médica de la Policía Nacional.

Fue quien vio escena

Tony Alexander Eusebio Rodríguez fue también la persona que halló a su hermana sujetando a la niña con sus piernas, en la cama y cortándole el cuello.

Acudió tras escuchar los gritos de la menor, detalla la medida de coerción. Por lo que procedió a empujar a su hermana , cargó a la niña, según dijo.

Tellería Alberto tiene un hijo, además de la hoy occisa, contra quienes nunca había atentado, dijo su hermano. Sin embargo, "en dos ocasiones intentó suicidarse".

Medida de coerción

La Oficina Nacional de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste tiene entre su rol de este martes el conocimiento de la solicitud de prisión que hace el Ministerio Público contra la sargento.

A la 1: 20 de la tarde todavía la imputada no había sido trasladada, aunque su abogado ya estaba en el tribunal.

En un principio se dijo que Glenny Tellería Alberto permanecía en el hospital de la Policía Nacional donde fue transferida luego del trágico suceso.